Operations­sjuksköterska Till Ortopedi Handkirurgi, Usö (örebro)

2026-01-09


Specialistsjuksköterska sökes till Ortopedi och handkirurgi vid USÖ
Uppdragsinformation
Period: 12 januari - 8 februari 2026
Omfattning: 175 timmar 30 minuter
Placering: Ortopeden, Universitetssjukhuset Örebro

Publiceringsdatum
2026-01-09

Dina arbetsuppgifter
Sedvanligt arbete för operationssjuksköterska inom ortopedisk och handkirurgisk verksamhet i en högspecialiserad sjukhusmiljö.

Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom operationssjukvård
Genomförd S-HLR Vuxen och Barn (senaste 12 månaderna)
Ej anställd i Region Örebro län senaste 12 månaderna

Meriterande

Erfarenhet av journalsystemet Cosmic

Vi erbjuder
Konkurrenskraftig timersättning
OB-ersättning enligt kollektivavtal
Rese- och boendekostnader enligt överenskommelse
Pension och försäkring
Flexibla uppdrag - du påverkar omfattning och perioder
Dedikerad kontaktperson
Kompetensutveckling inom kriminalvård och rättspsykiatri
Tydliga villkor och transparent ersättningsmodell

Så ansöker du
Skicka din ansökan via Vårdix hemsida eller kontakta Sam: 070 999 14 41, Sam@vardix.se. Tillsättning sker löpande.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
VårdIX AB (org.nr 559452-9355)

Arbetsplats
VårdIX

Kontakt
Sam Souid
sam@cleverex.se

Jobbnummer
9676844

