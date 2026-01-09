Operationssjuksköterska Till Ortopedi Handkirurgi, Usö (örebro)
Specialistsjuksköterska sökes till Ortopedi och handkirurgi vid USÖ
Uppdragsinformation
Period: 12 januari - 8 februari 2026
Omfattning: 175 timmar 30 minuter
Placering: Ortopeden, Universitetssjukhuset ÖrebroPubliceringsdatum2026-01-09Dina arbetsuppgifter
Sedvanligt arbete för operationssjuksköterska inom ortopedisk och handkirurgisk verksamhet i en högspecialiserad sjukhusmiljö.Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom operationssjukvård
Genomförd S-HLR Vuxen och Barn (senaste 12 månaderna)
Ej anställd i Region Örebro län senaste 12 månaderna
Meriterande
Erfarenhet av journalsystemet Cosmic
Vi erbjuder
Konkurrenskraftig timersättning
OB-ersättning enligt kollektivavtal
Rese- och boendekostnader enligt överenskommelse
Pension och försäkring
Flexibla uppdrag - du påverkar omfattning och perioder
Dedikerad kontaktperson
Kompetensutveckling inom kriminalvård och rättspsykiatri
Tydliga villkor och transparent ersättningsmodellSå ansöker du
Skicka din ansökan via Vårdix hemsida eller kontakta Sam: 070 999 14 41, Sam@vardix.se
Tillsättning sker löpande.
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare VårdIX AB
(org.nr 559452-9355) Arbetsplats
VårdIX Kontakt
Sam Souid sam@cleverex.se Jobbnummer
9676844