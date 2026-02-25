Operations Coordinator till tech-bolag i Lund på en expansionsresa
2026-02-25
Är du i början av din karriär och vill spela en nyckelroll i ett växande tech-bolag? Har du ett skarpt öga för detaljer, en förståelse för logistikflöden och trivs i en roll där du får agera projektledare? Då kan rollen som Operations Coordinator vara din nästa utmaning. Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Välkommen in med din ansökan!
OM TJÄNSTEN
Vår kund är ett innovativt tech-bolag i framkant som möjliggör framtidens digitalisering genom smarta lösningar och öppna IoT-plattformar. Vi söker nu en ambitiös och strukturerad person som vill axla ett brett ansvar inom operativt inköp, orderhantering och produktionsplanering. Här får du möjligheten att arbeta i en internationell miljö där dina insatser direkt påverkar företagets leveransförmåga och finansiella resultat.
I rollen som Operations Coordinator får du en varierad vardag med stort eget ansvar. Du kommer att ansvara för hela kedjan från det att en kundorder kommer in, till att material köps in och produktionen planeras, hela vägen fram till slutgiltig leverans. Du arbetar tätt tillsammans med både externa leverantörer och interna team för att säkerställa högsta möjliga leveransprecision.
Du erbjuds
Vår klient erbjuder en långsiktig möjlighet i ett snabbväxande företag med innovativa produkter. Du får chansen att utvecklas i din roll och bidra till företagets framgångar, med goda möjligheter till anställning efter en inledande konsultperiod.
• En spännande start på karriären i ett bolag med korta beslutsvägar och stor utvecklingspotential
• Möjligheten att växa i din roll och utveckla djup kompetens inom supply chain och affärssystem
• En arbetsplats som präglas av laganda, tekniskt intresse och framåtanda
• Ett kontor med placering i Lund med goda pendlingsmöjligheter
Dina arbetsuppgifter är uppdelade i tre huvudområden:
Operativt inköp
• Lägga inköpsordrar (PO) mot etablerade leverantörer med fokus på tredjepartskomponenter
• Säkerställa leveransprecision genom aktiv uppföljning och förväntansstyrning mot leverantörer
• Äga och uppdatera leverantörsdata i Odoo (priser, ledtider, CoGS och produktdata)
Orderhantering
• Granska och registrera kundordrar dagligen samt säkerställa att priser och data i systemet matchar kundens inköpsorder
• Agera projektledare för orderflödet och bekräfta leveransdatum till kund
• Identifiera behov av konfigurationer eller anpassningar och säkerställa att dessa kan färdigställas i tid
Planering & Leverans
• Planera och boka interna resurser för att bygga, testa eller anpassa produkter
• Hantera interna arbetsordrar och säkerställa att material finns tillgängligt vid rätt tidpunkt
• Arbeta självständigt i MRP-systemet med lagerrörelser, serienummer och in-/utleveranser
VI SÖKER DIG SOM
• Har tidigare arbetslivserfarenhet
• Har en avslutad eftergymnasial utbildning inom Supply Chain eller motsvarande
• Har en god förståelse för hur det logistiska flödet i en verksamhet systematiskt hänger ihop
• Har förmåga att förstå ekonomiska konsekvenser av operativa beslut
• Besitter goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift, då rollen innebär daglig kontakt med internationella parter
• Har ett grundläggande tekniskt intresse och en vilja att förstå produkter och teknik på en funktionell nivå
• Med enkelhet kan sätta dig in i nya affärssystem
• Är självgående med starkt självledarskap och är en lagspelare med koordinerande förmågor
Det är meriterande om du har
• Tidigare erfarenhet av liknande roller inom Supply Chain
• Tidigare erfarenhet av att arbeta i ett ERP/MRP-system (exempelvis Odoo)
• Kunskaper i tyska
För att lyckas i rollen behöver du vara målmedveten, ordningsam och ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
