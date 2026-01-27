Operational Planner sökes i Eskilstuna till tjänst inom fordonsbranschen
Perido AB / Logistikjobb / Eskilstuna Visa alla logistikjobb i Eskilstuna
2026-01-27
Vill du arbeta med avancerad planering i en global och datadriven verksamhet? Motiveras du av att förbättra flöden, stärka leveransförmåga och skapa affärsnytta med hjälp av analys och digitala lösningar? Då kan detta vara nästa steg för dig. Läs vidare!Publiceringsdatum2026-01-27Om tjänsten
Perido söker nu en Operational Planner till vår kunds verksamhet, en stor och välkänd aktör inom fordonsbranschen. Här får du möjlighet att bidra i utvecklingen av en modern och framtidssäkrad försörjningskedja i en organisation som präglas av samarbete, innovation och kontinuerlig förbättring. Tjänsten är placerad i Eskilstuna.Arbetsuppgifter
Som Operational Planner arbetar du med att styra och utveckla den operativa distributionen till distributionscenter runt om i världen. Rollen är central för att säkerställa hög leveransprecision, effektiv resursanvändning och en stabil försörjningskedja.
Arbetssättet är öppet och utforskande, där nya idéer uppmuntras och där du förväntas bidra både operativt och utvecklingsinriktat.
Dina huvudsakliga arbetsområden
Ansvara för operativ planering av reservdelsflöden till globala distributionscenter
Analysera och följa upp nyckeltal kopplade till leverans- och planeringsprestation
Identifiera risker och avvikelser samt initiera förbättrande åtgärder
Samarbeta tätt med kollegor på distributionscenter och inom andra funktioner
Driva förbättringsarbete i tvärfunktionella forum
Bidra till utveckling av nya arbetssätt, digitala verktyg och planeringslösningar
Medverka i transformationsinitiativ kopplade till data, analys och framtida systemstöd
Dina egenskaper
Du är en person som trivs med att ta ansvar och som gärna samarbetar för att nå gemensamma mål. Du kommunicerar tydligt, bygger förtroende i dina kontakter och har ett starkt driv att leverera resultat med hög kvalitet.
Du har ett nyfiket förhållningssätt och ett tydligt utvecklingsfokus. Även om du inte behärskar alla tekniska områden fullt ut från början, har du en stark vilja att lära, testa nytt och fördjupa din kompetens över tid.
Du är varmt välkommen med att skicka in en ansökan redan idag!
Vi söker dig som har:
Universitetsutbildning inom industriell ekonomi, statistik, datavetenskap, logistik eller liknande
Relevant arbetslivserfarenhet
Lätt för att kommunicera obehindrat på svenska och engelska, såväl i tal som skrift
Meriterande med kunskap i:
Programmering i Python, Java och SQL, gärna i molnmiljö
Azure, DevOps och agila arbetssätt
AI och/eller maskininlärning
Omfattning och tillträde
Heltid, konsultuppdrag i 6 månader. Tillträde omgående.
Skicka in din ansökan
Ansökan görs via vår hemsida. Klicka på knappen ansök och fyll i den efterfrågade informationen. Vid en första kontakt med ansvarig rekryterare får du mer information om kundföretaget och tjänsten. Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan så snart som möjligt då urval sker löpande.
Om du har allmänna frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på fraga@perido.se
så svarar någon av våra rekryteringskommunikatörer dig. Ange tjänsten referensnummer 35644 i ämnesraden.
Om Perido
Perido är ett konsult- och rekryteringsföretag inom tjänstemannasektorn som hjälper dig som söker jobb till nästa steg i yrkeslivet! Vår vision är att alla ska trivas och vara engagerade på jobbet. Vi har vuxit stadigt sedan starten 2003 och består idag av 50 medarbetare internt och över 1500 konsulter på uppdrag över hela landet. Som Perido-konsult blir du en del av vår organisation och växer tillsammans med oss genom att förstärka med din kompetens ute i våra kunders organisationer. Läs mer om Perido via denna länk https://perido.se/for-jobbsokande/
och https://perido.se/om-oss/om-oss-undermeny/. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "35644". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Perido AB
(org.nr 556639-6387), http://www.perido.se Jobbnummer
9708188