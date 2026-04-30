Operation Manager Till NCC Asphalt Norrbotten - är du vår nya platschef?
Rollen som Operation Manager
Som Operation Manager leder och utvecklar du vår verksamhet inom främst mark och anläggningsarbeten. Du kommer att ha daglig kontakt med olika aktörer och vara involverad i projektinhämtning och projektledning. Ditt ansvar omfattar planering, samordning av resurser, tekniskt och ekonomiskt ansvar för produktionens utförande samt arbetsmiljöansvar. Du kommer att arbeta nära våra yrkesmedarbetare och tillsammans driva affären framåt. I din roll samarbetar du även med Area Manager, Operation Specialist och Area Assistant inom ditt arbetsområde.
Vi söker dig som har några års erfarenhet av att arbeta som platschef/arbetsledare eller motsvarande, och det är meriterande om du har erfarenhet inom mark och anläggningsarbeten. Som ledare är du trygg och bidrar till medarbetarnas utveckling och lagets framgång. Du är strukturerad och har god logistisk förmåga. Effektivitet är viktigt för dig och du är van vid att hantera flera parallella arbetsuppgifter. Du är en problemlösare och har en stark nyfikenhet för att utvecklas och lära nytt. Utöver produktionen är du skicklig på att skapa kundrelationer, identifiera affärsmöjligheter och förvalta långsiktiga samarbeten.
Vi tror på mångfald och inkludering i vårt team, och vi ser fram emot att välkomna nya kollegor oavsett kön, bakgrund eller identitet.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering i Piteå eller Luleå. Provanställning kommer att tillämpas.
Urval sker löpande så ansök därför så snart som möjligt, dock senast 2026-06-15. Registrera din ansökan och CV nedan.
NCC erbjuder
Vi på NCC vill vara en attraktiv arbetsgivare med medarbetare som trivs, utvecklas och mår bra. Därför erbjuder vi dig som arbetar hos oss ett stort utbud av personalförmåner. NCC har kollektivavtal för alla medarbetare. Det ger en bra grundtrygghet och ett tydligt regelverk så att du vet vad som gäller för din anställning. Vi erbjuder också försäkringar, arbetstidsförkortning, friskvårdsbidrag samt andra erbjudanden och rabatter via vår förmånsportal Benifex.
Kontakt och ansökan
Vill du veta mer om tjänsten? Kontakta gärna Area Manager Andreas Bergdahl, tfn 070-257 91 77.
I enlighet med NCCs säkerhetskultur genomför vi bakgrundskontroller på våra slutkandidater.
NCC Industry har ett implementerat och processinriktat verksamhetssystem som styr och leder oss framåt på vägen för att kunna förbättras, utvecklas och nå uppsatta mål. Vi är certifierade enligt ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001 (miljö) samt ISO 45001 (arbetsmiljö).
På NCC drivs vi av att fortsätta utvecklas, oavsett om det handlar om våra byggprojekt eller vår personliga kompetens. Varje dag driver vi branschens mest spännande och komplexa byggprojekt framåt i ett nära samarbete mellan våra medarbetare, samarbetsparters och kunder. Hos oss är du en betydelsefull medarbetare som bidrar till de landmärken som definierar våra städer och samhällen. Här tar våra medarbetare en aktiv roll i en företagskultur grundad på stabila värderingar och beteenden för en trygg och säker arbetsplats. Vår samlade kompetens och varierande bakgrund gör skillnad.
NCC - ett av de ledande företagen i Norden
Sista dag att ansöka är 2026-06-15
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NCC AB
(org.nr 556034-5174), https://www.ncc.se
Batterigatan (visa karta
)
941 47 PITEÅ Arbetsplats
NCC Kontakt
Fredric Vestling 0707217872 Jobbnummer
9885353