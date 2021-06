Operation Center till Enheten IT Infrastruktur - Arbetsförmedlingen, VO IT, Enheten IT Infrastruktur - Supportteknikerjobb i Härnösand

Arbetsförmedlingen, VO IT, Enheten IT Infrastruktur / Supportteknikerjobb / Härnösand2021-06-29Välkommen till händelsernas centrum. Här arbetar du på regeringens uppdrag och på en myndighet som just nu behövs mer än någonsin. Som experter på alla typer av arbetsmarknadsfrågor bidrar vi med allt från analyser till konkreta insatser som gör att fler människor snabbare och lättare hittar jobb. Nu utvecklar vi nya arbetssätt, nya lösningar och nya sätt att samarbeta med olika aktörer i hela landet. Därför behövs fler engagerade medarbetare som vill vara med och driva förändring inom viktiga områden - är du en av dem?Vilka är viEnheten IT Infrastruktur och sektionen i HärnösandDet bästa med att jobba inom enheten är att vi medarbetare genom självledarskapet, ges stor möjlighet att vara med och påverka enhetens utveckling.Vi får arbeta med den nyaste tekniken och de modernaste agila metoderna. Vi respekterar och lyfter varandra och lär oss genom att prova oss fram.På sektionen har vi möjligheten att jobba i direktkontakt med kunden/användaren och sedan använda den kunskapen vi får till att förbättra våra IT-lösningar i ett nära samarbete med resten av verksamhetsområde IT. .Vi jobbar med att förstå kunden/användarens behov och tillgodose det, för oss är det viktigt att hela tiden jobba med förbättringar och att vi levererar hög kvalité i det vi gör.Vem söker viVi är i uppstartsfasen av en ny funktion inom support- och incidenthanteringen på verksamhetsområde IT som heter Operation Center. Operation Centers uppdrag är att förflytta oss från en reaktiv till en proaktiv support genom applikationsövervakning där vi kommer lägga mycket fokus på övervakning, utveckling, automation i våra nya och befintliga systemstöd.Operation Center ska kunna ta hand om fördefinierade larm och incidenter på ett proaktivt sätt och utföra instruktionsbaserade driftåtgärder i syfte att hålla tillgänglighet enligt SLA och OLA, vilket leder till minskad påverkan hos kunder och användare. Vi ska även stödja våra utvecklingsteam i deras incident- och problemhantering genom att hjälpa dem med larmsättning, uppföljning och proaktiva åtgärderDu kommer också ges tid och utrymme till att lyfta och driva förbättringar, egen utveckling samt skapa långsiktigt nytta och värde för våra interna användare och externa kunder.2021-06-29Vi söker dig som har följande kvalifikationer- Avslutad godkänd gymnasieutbildning- Arbetslivserfarenhet (under de sista 3 åren) inom IT teknisk support eller skaffat dig motsvarade erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.- Goda kunskaper i det svenska och engelska språket i tal och skrift.- Erfarenheter av ITIL processtyrd verksamhetMeriterande är även kunskaper inom- Servicenow (övervakningsplattformen)- Java-Script för att kunna utveckla i våra stödsystem- SCOM, Elastic, Riverbed (larmkällor)Vem är duVi kommer även att lägga stor vikt vid personlig lämplighet som till exempel- Flexibilitet, serviceförmåga och lösningsorienteringVårt erbjudandeAnställningsformen är tillsvidare, heltid, med 6 månaders provanställning för dig som inte redan är anställd på myndigheten. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort Härnösand. Du kommer ha varierande arbetstider, både kontorstid och obekväm arbetstid.Vi har goda förmåner, med bra semesteravtal, flextid, möjlighet till friskvård på arbetstid samt friskvårdsbidrag. Hos oss finns ett stort engagemang, alla som arbetar här vill göra en insats. Läs mer om vår organisation och vårt uppdrag på vår hemsida www.arbetsformedlingen.se. Välkommen med din ansökan senast 2021-08-06 märkt med Af-2021/0052 6612. Bifoga ditt CV och ett personligt brev där du beskriver varför du söker jobbet. I denna rekrytering kan urvalstester och arbetsprov att förekomma.Vi arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering. Det är viktigt för oss att all kompetens tas tillvara och vi välkomnar alla sökande. Vi ser positivt på om du har kunskaper i något av våra nationella minoritetsspråk.Varaktighet, arbetstid100%. Tillträde: Enligt överenskommelse TillsvidareanställningIndividuell lönesättningSista dag att ansöka är 2021-08-06Arbetsförmedlingen, VO IT, Enheten IT Infrastruktur5836947