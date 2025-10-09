Open Up Dörr & Grindteknik AB söker tekniker inom dörrautomation
Är du tekniskt intresserad och vill arbeta med montering och felsökning? Söker du ett flexibelt heltidsarbete? Då kan denna tjänst vara något för dig!
Open Up är en ledande aktör inom dörrautomation och erbjuder tjänster som konsultation, installation samt förebyggande underhåll för olika dörrar, portar, jalusier, samt enklare lås och passersystem. Deras produkter används i både kommersiella och industriella miljöer.
Huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
• Montering, felsökning och underhåll av slag- och skjutdörrsautomation.
• Montering och service av entrékaruseller, portar och speedgates.
Tjänsten är på heltid och kan börja omgående eller enligt överenskommelse. Arbetstiderna är måndag-fredag, 07:00-16:00 med möjlighet till flexibilitet. Du utgår hemifrån och kommer att resa till andra orter vid behov ca 4-5 ggr/mån. Utbildning sker på plats i Jönköping.
DETTA SÖKER VI
För att trivas i denna roll hos Open Up ser vi att du har ett tekniskt intresse och gillar att lösa problem. En bakgrund inom tekniska hantverksyrken är meriterande. Du är självgående, ansvarstagande och kan arbeta både självständigt och i team.
Eftersom tjänsten innebär mycket kundkontakt, ser vi att du har ett gott kundbemötande och förmåga att anpassa dig efter kundens behov. Du bör vara ordningsam, strukturerad och kunna hantera stressiga situationer. Krav för tjänsten är att du behärskar svenska i tal och skrift samt har B-körkort.
Hos vår kund får du möjlighet till både professionell och personlig utveckling i ett positivt arbetsklimat med ett engagerat team.
Det är meriterande om du har erfarenhet inom installation, el, automation eller mekanik - men det viktigaste är din vilja att utvecklas och göra ett bra jobb.
Hos Open Up finns mycket att lära, och för rätt person finns stora möjligheter framåt. Välkommen till ett företag där du får vara dig själv, ta ansvar och göra skillnad!
OM FÖRETAGET
OpenUp - En fabrikatsoberoende installatör och servicepartner.
Specialister inom dörrautomation och erbjuder konsultation, installation, felavhjälpning samt förebyggande underhåll för slag och skjutdörrar, säkerhetsklassade entrépartier, entrékaruseller, speed gates, hermetiska dörrar, industriportar, snabbrullportar, jalusier, ridåvärmare samt enklare låsbeslagning och passersystem. Ersättning
