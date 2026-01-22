Open call för musikalartister, skådespelare och cirkusartister/akrobater
2026-01-22
, Tibro
, Vadstena
, Hjo
, Haninge
Open call för svensktalande, musikalartister, skådespelare och cirkusartister/akrobater
Forsviks Bruksteater söker musikalartister, skådespelare, mycket skickliga multidisciplinära cirkusartister/akrobater till den nya original pjäsen "Mord på Röda Kvarn skiter sig totalt". Repetitionerna startar i slutet av juni 2026 och föreställningarna spelas i juli och augusti 2026 på Forsviks Bruksteater i Sverige.
Vi söker kandidater med starka konstnärliga förmågor, tydliga personligheter och professionell erfarenhet. Ansök endast om du är intresserad av att skapa nytt sceniskt komedi baserat på ett nyskrivet manus, dina färdigheter och erfarenheter.
Vad får du ut av projektet?
Projektet ger dig möjlighet att arbeta i en professionell komediteaterproduktion under en begränsad period sommaren 2026, där du kan visa flera av dina konstnärliga färdigheter utan att behöva "passa in" - för det gör du redan!
Föreställningen blir en professionell samtida fysisk fars baserad på ett nytt manus, med musik och utformad efter varje medverkandes färdigheter. De fysiska delarna av föreställningen kommer att utvecklas och skapas specifikt kring de antagna deltagarna.Publiceringsdatum2026-01-22Kvalifikationer
Svensktalande (arbetsspråket är svenska)
Professionell utbildning (ange vad, var och när i ditt CV)
Skådespelare, musikalartist eller akrobater
Professionell scenvana med starkt uttryck och god teknik
Stark scennärvaro, mycket god tolkningsförmåga och förmåga att beröra publiken
Förmåga att gestalta flera roller
God samarbetsförmåga
Vi söker alla åldrar (även 50+), men minst 21 år
Audition
Första omgången sker som e-casting baserat på inskickade handlingar och showreel.
Hur du ansöker
Skicka:
CV (möjlighet att ansöka även för par)
Showreel eller videor som visar dina skådespelar- och akrobatfärdigheter (länkar accepteras)
En video med en valfri monolog (länkar accepteras) och sångprov (musikalartister)
Skicka allt till: audition@smofa.se
Deadline: 31 januari 2026 kl. 18.00
Andra omgången sker efter personlig inbjudan.
Om föreställningen
Idén är att skapa en humoristisk komedi om livet i ett litet samhälle.
Välkommen till Röda Kvarn - arbetarbostäderna som ligger granne med Forsviks Bruk, där nätterna bjuder på mer dramatik än teatern och bion tillsammans. Här gläntar man hellre på gardinen hos ungkarlarna än sitter stilla i salongen... och de mest osannolika sakerna kan hända.
Men när den självgode brukstrubaduren hittas livlös på golvet i Röda Kvarn - med en påse popcorn i handen och en fjäderboa runt halsen - fryser tiden. Plötsligt blir festen en mordutredning där alla är misstänkta och där hemligheter riskerar att avslöjas.
I kaoset spirar förbjuden kärlek och affärer - mellan grannar, kollegor och ärkefiender.
Ju längre utredningen pågår, desto mer urartar allt - tills publiken själv nästan blir en del av kaoset.
DET SKITER SIG TOTALT!
Komedins teman inkluderar:
sociala strukturer i en svensk by
hälsosamma och ohälsosamma sätt att försörja sig
teman från 1930- och 1940-talets svenska familje- och näringsliv (inklusive svenska perspektiv på krig)
att vara annorlunda och sticka ut, men ändå gömma sig
svensk landsbygdsmentalitet ("så har vi aldrig gjort")
Vilka är Forsviks Bruksteater?
Forsviks Bruksteater är en professionell scen och producent av små och medelstora föreställningar, konserter och platsspecifika evenemang, baserad på den svenska landsbygden mitt emellan Stockholm och Göteborg. Varje år lockar vi flera tusen besökare till våra egna och våra samarbetspartners evenemang. Forsviks Bruksteater är det enda producerande bolaget i Sverige som kombinerar teater och cirkusdiscipliner i en ny form av föreställningar.
Allmän information
Repetitioner och föreställningar äger rum i en teaterlokal i en industribyggnad (inomhus) i Forsvik, i det historiska landskapet Skaraborg, halvvägs mellan Stockholm och Göteborg.
Teater Gjuteriet
Bruksvägen 2
546 73 Forsvik / Karlsborg
Ensemble
Huvudensemble: Skådespelare / akrobater / musikalartister
Ensemblen kommer även att inkludera ungdomar från regionen, som får ett konstnärlig stipendium.
Tidsplan
Repetitioner: 22 juni kl. 18.00 - 15 juli 2026 (1 ledig dag per 7 dagar)
Teknisk inredning: 13-14 juli 2026
Genrep: 15 juli 2026
Förhandsvisning: 16 juli 2026
Premiär A: 18 juli 2026 kl 19.00
Premiär B: 19 juli 2026 kl 15.00
Föreställningar: 3-4 per vecka fram till 16 augusti 2026
Speldagar: torsdag, fredag, lördag (matiné), eventuellt lördag kväll, söndag (matiné)
Garanterat 11 föreställningar, maximalt 20 föreställningar.
Ersättning
Ersättning på faktura, enligt överenskommelse efter förhandling, för repetitionstid och per föreställning. Boende ingår. Reskostnader ingår Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: audition@smofa.se Omfattning
