ÖoB söker en Produktionsledare till marknadsavdelningen
ÖoB AB / Kulturjobb / Mjölby Visa alla kulturjobb i Mjölby
2025-10-10
Till vårt servicekontor i Skänninge, söker vi dig som vill vara spindeln i nätet och brinner för säljande marknadsföring samt kundinriktad kommunikation. Du kommer aktivt arbeta med att planera och samordna ÖoB:s kommunikation med huvudfokus på vår inhouseproduktion.
Som Produktionsledare är du ansvarig för produktionsprocessen i sin helhet med allt från trycksaker till digitala kanaler från underlag och planering till leverans.
Du arbetar i en verksamhetsnära och kommunikativ roll, där du samarbetar med olika delar av organisationen. Tjänsten kräver att du kan jobba självständigt och ta egna initiativ likväl som att arbeta i grupp eller projekt där din roll kan variera mellan projektledare och projektdeltagare.
Som Produktionsledare får du möjligheten att kombinera din verksamhetsförståelse med ditt resultatintresse och att arbeta med högt prioriterade projekt.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Vara kontaktperson gentemot våra varuhus, kategori- och försäljningsorganisation gällande beställningar, innehåll och produktion.
Optimera den slutliga produkten utifrån bolagets kommersiella principer.
Ansvara för att beslutade aktiviteter planeras och sätts i produktion.
Ansvar för att den grafiska profilen efterföljs.
Ansvar för bokning av trycksaker etc.
Driva egna projekt.Publiceringsdatum2025-10-10Kvalifikationer
Vi söker dig som har några års erfarenhet som produktionsledare inom marknadsföring. Du är kommunikativ och kreativ, har ett öga för färg och form samt mycket god förståelse för sambandet mellan marknadsföring och försäljning, och vilka faktorer som driver försäljning.
Du är en drivande och resultatorienterad person som trivs med att ta ansvar och arbeta självständigt. Samtidigt är du en utpräglad lagspelare som uppskattar att jobba i ett team med högt tempo. Du har lätt för att hålla flera parallella projekt igång samtidigt, är strukturerad och har ett gott ordningssinne.
För tjänsten krävs att du är serviceinriktad, noggrann och levererar enligt plan och med stort engagemang oavsett om det gäller ett enskilt projekt eller löpande administrativa uppgifter.
För att lyckas i tjänsten har du en förståelse för kreativa processer och erfarenhet av produktionsledning/projektledning inom kommunikation och marknadsföring samt relevant utbildning inom området.
Tjänsten är tillsvidare på heltid och placerad på vårt servicekontor i Skänninge. Tillträde enligt överenskommelse. Som produktionsledare rapporterar du till Marknadschef.
Varmt välkommen med din ansökan senast 2 november 2025. Urval sker löpande varför vi önskar din ansökan så snart som möjligt.
Varmt välkommen med din ansökan senast 2 november 2025. Urval sker löpande varför vi önskar din ansökan så snart som möjligt.
Sista dag att ansöka är 2025-11-02
Detta är ett heltidsjobb.
596 34 SKÄNNINGE
Runsvengruppen AB (Runsven AB & ÖoB AB)
