ÖoB i Vetlanda söker säljare
ÖoB AB Vetlanda / Butikssäljarjobb / Vetlanda Visa alla butikssäljarjobb i Vetlanda
2025-09-22
, Sävsjö
, Eksjö
, Ydre
, Nässjö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos ÖoB AB Vetlanda i Vetlanda
Vi söker en säljare till vårt varuhus i Vetlanda, som liksom vi brinner för försäljning och kundservice!
Hos oss kommer du vara mycket viktig för varuhusets drift, där ditt engagemang och serviceinriktade arbetssätt erbjuder våra kunder en mycket bra köpupplevelse vid sitt besök hos oss.
Vi söker:
Säljare; 25 tim/v, tillsvidare med tillträde 2025-10-20 eller enligt överenskommelse.
Tjänsten innebär varierande arbetstider dag/kväll/helg, där sedvanliga uppgifter i butik som kundservice och försäljning, där kassa och varupåfyllnad ingår.Publiceringsdatum2025-09-22Kvalifikationer
ÖoB är ett värderingsstyrt bolag med medarbetare som drivs av utmaningar och som gillar ett omväxlande arbete i högt tempo. Därför krävs det att du alltid är serviceinriktad med kundens behov i fokus.
Som person söker vi dig som är utåtriktad och självgående som med stor drivkraft och stort engagemang vill utveckla varuhusets försäljning inom ramen för ÖoB:s koncept och arbetsmodell.
Vidare så värderar vi god samarbetsförmåga , hög servicekänsla (mot kunder och kollegor) samt kunna se "helheten" i varuhuset.
Erfarenhet från service/detaljhandel samt kassavana är ett krav, men stor vikt kommer även läggas på dina personliga egenskaper.
Välkommen med din ansökan! Tillsättning kan ske före sista ansökningsdag. Urval och intervjuer sker löpande, varför vi önskar din ansökan snarast. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Öob AB
(org.nr 556439-8120)
Tjärdalsvägen 1 (visa karta
)
574 35 VETLANDA Arbetsplats
ÖoB AB Vetlanda Jobbnummer
9521028