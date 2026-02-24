ÖoB i Årjäng söker säljare och semestervikarier
2026-02-24
Vi söker säljare till vårt varuhus i Årjäng, vikariat samt semestervikarier inför sommaren 2026.
Vill du arbeta i en butiksmiljö med högt tempo, varierande arbetsuppgifter och mycket kundkontakt? Då kan detta vara jobbet för dig!

Om tjänsten
Som butikssäljare hos oss är du en viktig del av varuhusets dagliga drift. Med ditt engagemang och ditt serviceinriktade arbetssätt bidrar du till att våra kunder får en riktigt bra köpupplevelse vid sitt besök hos oss.
Arbetsuppgifterna består av sedvanliga uppgifter i butik, såsom:
- Kundservice och försäljning
- Kassaarbete
- Varupåfyllnad och exponering
Vi söker:
- En säljare för ett vikariat på deltid, 35 h/vecka, under perioden v.15-32.
- Semestervikarier som kan arbeta under v.25-32 2026
Arbetstiderna varierar mellan dag, kväll och helg.
ÖoB är ett värderingsstyrt bolag där tempot är högt och kunden alltid står i fokus. Som butikssäljare hos oss får du ett omväxlande arbete där ingen dag är den andra lik. För att trivas behöver du gilla att ta initiativ, kunna hantera flera arbetsuppgifter samtidigt och vara flexibel i ditt arbetssätt.
Vi söker dig som:
- Tycker om kundkontakt och att ge god service
- Har en positiv, engagerad och lösningsorienterad inställning
- Gillar att samarbeta men även kan arbeta självständigt
- Är noggrann, ansvarstagande och serviceinriktad
Tidigare erfarenhet från detaljhandeln samt kassavana är meriterande. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Varmt välkommen med din ansökan! Urval och intervjuer sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Tillsättning kan ske före sista ansökningsdag.
ÖoB är ett av Sveriges största lågprisvaruhus med nästan 100 varuhus runt om i landet och en årliga omsättning på cirka 4 miljarder kronor. Sedan maj 2024 är vi en del av Europris, Norges största lågpriskedja. Tillsammans har vi omkring 370 varuhus i Sverige och Norge och en total omsättning på cirka 14 miljarder kronor. Koncernen är noterad på Oslobörsen.
På ÖoB vill vi mer än att bara sälja produkter till bra priser. Vi vill skapa positiva kundupplevelser där service, kvalitet och omtanke går hand i hand med våra konkurrenskraftiga priser. För oss handlar det om att bygga långsiktiga relationer med kunder som alltid kan lita på att vi håller vad vi lovar.
Hos oss får du arbeta i ett entreprenörsdrivet företag där kundnytta, engagemang och handlingskraft står i centrum. Vi värdesätter att du tar initiativ och vill utvecklas och erbjuder en arbetsmiljö där din insats verkligen gör skillnad.
Vi har stora ambitioner och framåtanda och vi vill växa tillsammans med dig.
Välkommen till ÖoB! Ersättning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare: Öob AB
http://www.öob.se/

Arbetsplats: ÖoB
