Onsitetekniker till kund inom försvarssektorn
Eccera Professionals AB / Supportteknikerjobb / Lund
2026-01-28
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige
, Malmö
, Helsingborg
, Borås
, Göteborg
eller i hela Sverige
Vår kund är en ledande aktör inom samhällskritisk och högteknologisk verksamhet och söker nu en serviceinriktad onsitetekniker till sitt kontor i Lund. Du blir en viktig del i att skapa en stabil och effektiv IT-miljö för verksamheten.
Tjänsten är ett vikariat med anledning av föräldraledighet.
Som konsult på Eccera får du en trygg anställning och samlar på dig värdefull arbetslivserfarenhet på uppdrag hos våra kunder. Din konsultchef stöttar dig i din utveckling där du hela tiden fyller på med nya erfarenheter och kunskaper. En utmärkt möjlighet att göra karriär.Publiceringsdatum2026-01-28Arbetsuppgifter
I rollen som onsitetekniker arbetar du nära slutanvändarna och säkerställer en trygg och fungerande IT-arbetsplats. Du ingår i ett erfaret team som erbjuder support, leverans och information till verksamheten.
Dina uppgifter inkluderar:
Ge hands on support där fjärrstyrning inte räcker till
Installera och leverera datorer, telefoner och annan klientnära IT-utrustning
Säkerställa att register och inventariehantering för hårdvara är uppdaterat
Hantera VIP-ärenden med hög servicegrad
Dokumentera ärenden i kunskapsdatabas och ärendehanteringssystem
Arbeta med strukturerad felsökning och problemlösning
Supportera skrivare och konferensrumslösningar
Bidra till att onsiteleveransen håller hög kvalitet
Stödja kollegor på distans vid driftstörningar eller säkerhetsincidenter
Din profil
Vi söker dig som är serviceorienterad, tekniskt nyfiken och trivs i en roll där prioriteringar kan förändras snabbt. Du är trygg i att arbeta självständigt samtidigt som du uppskattar samarbete, kunskapsdelning och att bidra till en positiv arbetsmiljö.Kvalifikationer
Erfarenhet av IT support, gärna i onsiteroller
Goda kunskaper i Windows miljöer, klienthantering och felsökning
God kommunikativ förmåga i svenska och engelska, i både tal och skrift
Vana vid dokumentation och ärendehantering inom IT
Körkort B
Meriterande
Erfarenhet från större koncerner eller komplexa IT-miljöer
Erfarenhet av konferensrums- och AV-teknik
Erfarenhet från verksamheter med höga krav på säkerhet och strukturÖvrig information
Uppdraget omfattas av försvarssekretess vilket sätter krav på arbete på plats fem dagar i veckan. Säkerhetsprövningssamtal och bakgrundskontroll kommer att genomföras. Svenskt medborgarskap är ett krav.
Vad vi erbjuder
På Eccera får du de verktyg du behöver för att nå dina mål. Vi erbjuder alla våra konsulter kvalificerade utbildningar och certifieringar inom den senaste tekniken. Vi sätter stort värde på att våra medarbetare hela tiden ska fortsätta att utvecklas. Därför erbjuder vi dig möjligheten att lägga upp en individuell utbildningsplan, där vi bekostar såväl studiematerial som själva certifieringarna. Under din utveckling kommer vi matcha din kompetens mot rätt uppdrag i takt med att du avancerar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eccera Professionals AB
(org.nr 556718-3693) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Elise Haglund elise.haglund@eccera.com Jobbnummer
9708701