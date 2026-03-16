Onsitetekniker till ett långsiktigt uppdrag - Östersund
Om rollen
Vi söker en Onsitetekniker som vill arbeta långsiktigt och som brinner för att ge stabil och personlig support. Rollen innebär mycket ensamarbete där du själv planerar, prioriterar och driver ditt arbete framåt. Du blir en del av kundens IT som helhet och samarbetar med teamet vid behov, men ditt dagliga ansvar är självständigt.Publiceringsdatum2026-03-16Arbetsuppgifter
Ge hands-on användarsupport för Windows, Mac, Chromebook, surfplattor och skrivare
Installera, konfigurera och ominstallera datorer - både enstaka och i mängd
Felsöka problem inom klient, nätverk, skrivare och applikationer
Förbereda, installera och leverera datorer
Bidra i eller driva mindre projekt när du blivit varm i kläderna
Vid behov stötta backoffice och övriga IT-funktioner
Vem är du?
Vi söker dig som har:
Erfarenhet som supporttekniker eller IT-tekniker (minst 2 år eller mer)
Grundläggande kunskap om Windows - och gärna även Mac eller Chromebook
Förmåga att felsöka logiskt, metodiskt och lösningsorienterat
God struktur och planeringsförmåga
B-körkort - ett krav
Möjlighet att resa i tjänsten vid behov
Det viktigaste är att du vill växa in i rollen, trivas över tid och bygga ett långsiktigt samarbete.
Placering
Tjänsten är placerad i Östersund.
Du kommer att arbeta på plats hos kund, med stöd från övriga IT-organisationen.
OM WISE IT
Wise IT är specialister på rekrytering, konsultlösningar och strategisk kompetensmatchning inom IT och tech. Teknik förändras snabbt , men med rätt person på rätt plats får du kontroll på framtiden. Vi matchar människor med skarp teknisk kompetens och förmågan att förstå helheten. Resultatet? IT som fungerar i praktiken, inte bara i teorin. Vi ser till att du inte bara följer utvecklingen utan driver den.
DIN ANSÖKAN // TALENT SPEAKS LOUDER
För att söka rollen klicka på "Ansök nu", samt bifoga CV. Notera att vi ej kan ta emot ansökningar via mail. I konsultvärden går det ofta snabbt så tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Vänta därför inte med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-12
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7139002-1894198". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wise Group AB
(org.nr 556686-3576), https://jobs.wise.se
Östersund C. (visa karta
)
831 57 OSTERSUND Arbetsplats
