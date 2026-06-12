Onsitetekniker sökes till vår kund i Södertälje
Barona Professionals AB / Supportteknikerjobb / Södertälje Visa alla supportteknikerjobb i Södertälje
2026-06-12
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Barona Professionals AB i Södertälje
, Botkyrka
, Huddinge
, Järfälla
, Sundbyberg
eller i hela Sverige
Onsitetekniker i Södertälje – start omgående
Är du teknikintresserad, gillar att hjälpa människor och vill bli en del av ett härligt team? Här får du en fantastisk möjlighet att påbörja eller vidareutveckla din IT-karriär och skaffa värdefull praktisk erfarenhet.Publiceringsdatum2026-06-12Om tjänsten
Omfattning: Heltid, måndag–fredag kl. 8–17
Anställning: Tillsvidare med 6 månaders provanställning
Placering: Södertälje
Anställning hos: Barona, där du arbetar som konsult ute hos en av våra större kunder i Södertälje.
Om rollen
Som Onsitetekniker arbetar du på plats hos en större verksamhet i Södertälje där du blir en viktig del av det lokala IT-stödet. Arbetsdagarna är varierande och kan innehålla allt från installationer och felsökning till att ge användarstöd i det dagliga arbetet.
Du kommer att arbeta med datorer, mobiltelefoner, skrivare, konferensutrustning och digitala skyltar. Rollen innebär mycket kontakt med användare, där du med tålamod och tydlighet guidar, förklarar och instruerar.
Kunden har väletablerade rutiner och processer som skapar struktur, god dokumentation och hög säkerhet. Därför blir din förmåga att arbeta metodiskt och följa processer en viktig del av framgången i rollen.
För att du ska känna dig trygg i ditt arbete erbjuder vi en gedigen onboardingprocess där du får lära dig kundens system, verktyg och arbetssätt.Arbetsuppgifter
Installation, felsökning och support av hårdvara och mjukvara
Hantering av mobiltelefoner och tillbehör
Säkerställa att konferensrum och AV-utrustning fungerar som de ska
Support av digitala skyltar och skrivare
"Smarta händer"-uppdrag och lagerhantering (inkommande/utgående gods)
Användarstöd och instruktioner vid behov
Vi söker dig som
Har relevant utbildning eller motsvarande erfarenhet
Har ett starkt intresse för IT och teknik
Är utåtriktad, social och trivs i mötet med människor
Är noggrann, självgående och ansvarstagande
Har goda administrativa färdigheter.
Har B-körkort och egen bil (bilkörning ingår i tjänsten, kilometerersättning utbetalas)
Rekryteringsprocessen
Intervjuer hålls löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, så skicka in din ansökan redan idag! På grund av GDPR kan vi inte ta emot ansökningar via mejl - ansök via vår hemsida. Observera: inför anställning genomförs bakgrundskontroll och UC.
Vid frågor, kontakta gärna:
Linnéa Lundström
📧 linnea.lundstrom@barona.se
(mailto:linnea.lundstrom@barona.se
)
Om Barona
Barona är en internationell koncern med kontor i 10 länder. I Sverige finns vi i Stockholm, Göteborg, Malmö, Falun och Strömsund, och vi levererar lösningar inom kompetensförsörjning över hela landet. Hos oss blir du en del av en organisation som satsar på innovation, digitalisering och moderna arbetssätt – och som alltid värderar sina medarbetare högt.
Barona – Rekrytering - Bemanning - Outsourcing - Lediga Jobb (https://barona.se/)
💡 Kort sagt: Hos oss får du både trygghet, utveckling och bli del av ett riktigt härligt team.
Varmt välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Barona Professionals AB
(org.nr 556998-2167), https://barona.se/
151 89 SÖDERTÄLJE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Barona Professionals Kontakt
Service Manager
Linnea Lundström linnea.lundstrom@barona.se +46738223826 Jobbnummer
9962241