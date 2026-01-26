Onsitetekniker i Södertälje - Endast extra vid behov (för studenter)
2026-01-26
Extrajobb som Onsitetekniker - perfekt för IT-studenter!
Plats: SödertäljeOmfattning: Extrajobb vid behov
Anställningsform: Konsult via Barona
Pluggar du IT, teknik eller liknande och vill ha ett relevant extrajobb vid sidan av studierna? Vill du samla praktisk erfarenhet, bygga CV och jobba hands-on med IT i en riktig verksamhet? Då kan detta vara jobbet för dig!
Vi söker nu en Onsitetekniker på extra vid behov-basis till en av våra större kunder i Södertälje - en roll som är perfekt att kombinera med studier.
Om extrajobbet
Som Onsitetekniker jobbar du på plats hos kund och hjälper användare med deras IT i vardagen. Du hoppar in vid behov, exempelvis vid ledigheter eller när trycket är högre - perfekt om du vill ha ett flexibelt jobb som inte krockar med tentaperioder.
Du får en ordentlig introduktion och jobbar efter tydliga rutiner, så tidigare yrkeserfarenhet är meriterande men inte ett krav.
Exempel på vad du kommer göra
Installera och felsöka datorer, programvara och kringutrustning
Hjälpa användare med IT-relaterade frågor på plats
Hantera mobiltelefoner och IT-tillbehör
Se till att konferensrum och AV-utrustning funkar inför möten
Enklare "smarta händer"-uppdrag
Grundläggande lager- och utrustningshantering
Vi tror att du är
IT-student eller studerar teknik/liknande (eller har annan huvudsaklig sysselsättning)
Nyfiken på IT-support och vill lära dig mer i praktiken
Serviceinriktad och tycker om att hjälpa människor
Strukturerad, ansvarstagande och lösningsorienterad
Bekväm med att följa instruktioner och jobba självständigt
Välkommen med din ansökan!
Uppfyller du kvalifikationerna och är intresserad? Lägg in en ansökan redan idag! Vi önskar bara CV/meritförteckning gärna tillsammans med ett kortare brev om varför du är intresserad av just denna tjänst. Vi tar ej emot det via email utan det måste bifogas i ansökan via vårt system på grund av GDPR och hur vi hanterar personuppgifter. Intervjuer kommer hållas löpande och tjänsten kan därför komma att bli tillsatt innan slutdatum för annonsen. Vid ytterligare frågor gällande tjänsten så är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Linnéa Lundström på linnea.lundstrom@barona.se
.
Om Barona
Barona är ett internationellt bolag med finska rötter. Vi har funnits sedan 1999 och finns idag i 10 länder. Vi är en naturlig länk mellan uppdragsgivare och anställda, vi ser till att det blir lätt och smidigt för både dig som anställd och dig som uppdragsgivare. Vi erbjuder våra kunder skalbara och hållbara personallösningar. Allt detta så vi kan erbjuda olika tillvägagångsätt och möjligheter till våra egna anställda i alla skeden av deras karriär! Barona är kollektivavtalsbundet och hos oss har du alltid nära till din närmsta konsultchef som är dedikerad till ditt uppdrag.
INDTECH Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Barona Professionals AB
(org.nr 556998-2167), https://barona.se Arbetsplats
Barona Professionals Kontakt
Linnea Lundström linnea.lundstrom@barona.se Jobbnummer
9703629