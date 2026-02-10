Onsitetekniker för uppdrag hos vår spännande kund i Solna & Järfälla
Är du en duktig Supporttekniker som är driven, bra på felsökning av program och system samt har en god kommunikativ förmåga? Är du nyfiken och vill kontinuerligt fortsätta utvecklas inom ditt område? Just nu söker vi dig som jobbar som Onsitetekniker och vill arbeta på ett spännande uppdrag hos en av våra kunder i Solna & Järfälla.
Vi söker dig som har ett stort tekniskt intresse, som drivs av att arbeta med ny teknik och att hänga med i branschens utveckling. Du trivs i en bred roll där du är en del av ett team, men samtidigt är du skicklig på att självständigt ge professionell IT-support till användarna. Du är en positiv och prestigelös person som bidrar till ett bra arbetsklimat och en god teamkänsla. Du trivs med att leverera god service, har en nyfiken personlighet och vill fortsätta att utvecklas. Du triggas av nya utmaningar och tar egna initiativ. I ditt arbete som konsult läggs stor vikt på att kunna samarbeta med andra på ett konstruktivt sätt och att kunna leverera på utsatt tid.
Du besitter goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift, samt är van vid dokumentation och administrativ hantering av ärenden inom IT. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av att arbeta i en stor koncern med komplexa IT-miljöer.
Du är serviceinriktad, affärsmässig och proaktiv med att fånga upp potentiella utmaningar innan de uppstår. Du är självgående och har god förmåga att samarbeta med andra samt dela med dig av dina kunskaper. Vidare har du en förmåga att driva dina processer framåt och kommer gärna med förbättringsförslag. Bra kommunikationsförmåga och lyhördhet är fördelaktigt i den här rollen.
Vi är på jakt efter dig som har har goda kunskaper inom IT-support, infrastruktur, Windowsklienter, installation av laptops, skrivare, konferensrum etc. Du har god erfarenhet av arbete som Onsitetekniker. Vi ser helst att det är erfarenheter som har införskaffats de senaste åren.
Du behöver ha 4-8 års erfarenhet av nedan för att vara aktuell för uppdraget.
I dina huvudsakliga arbetsuppgifter ingår:
• Lösa incidenter och supportera användare där fjärrstyrning inte fungerar eller räcker till.
• Installera och leverera datorer och annan klientnära IT-hårdvara samt säkerställa att vårt register för hårdvaran är uppdaterad.
• Hantera VIP ärenden.
• Support av skrivare och konferensrum.
• Dokumentera ärenden i kunskapsdatabas och i ärendehanteringssystemet för både slutanvändare och IT-resurser.
• Bistå dina kollegor som inte finns fysiskt på plats t ex vid större driftstörningar eller säkerhetsrelaterade incidenter.
• Säkerställa att leveransen från den lokala On-Site Support är hög inom alla ansvarsområden.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt gällande bestämmelser för säkerhetsskydd, vilket kan innebära krav på visst medborgarskap.
Det här uppdraget utförs 100% onsite i kundens lokaler i Solna & Järfälla vilket ej möjliggör distansarbete.
För uppdraget krävs det att du innehar körkortsbehörighet B, då resor mellan kontoren förekommer frekvent.
Du har minst gymnasiekompetens och gärna en god teknisk utbildning därefter.
Tjänsten är en tillsvidaretjänst på heltid.
Vilka är vi?
SysPartner erbjuder konsultation inom infrastruktur och systemutveckling samt hostinglösningar och helhetskoncept för IT-drift. SysPartner grundades i Linköping 2005 och har sedan dess expanderat till Västerås, Stockholm, Luleå och Göteborg. SysPartner strävar efter att vara det lilla familjära företaget samtidigt som våra konsulter ofta får chansen att arbeta i en större organisation med spännande tekniska lösningar hos våra kunder.
Vi på SysPartner lägger stor vikt vid personliga egenskaper och vad du själv kan inbringa till företaget. Att ta med sig sina personliga intressen till arbetsplatsen är mer än uppskattat! Du kommer som medarbetare att få ta del av givmilda personalförmåner och få vara delaktig i en mängd sociala aktiviteter som ordnas av företaget årligen. I rollen som konsult hos oss får du ett omväxlande jobb med en mängd olika arbetsuppgifter. Du kommer erbjudas konsultuppdrag där du snabbt utvecklar din egen kompetens och kunskap inom relevanta områden. Våra kunder finns i flera branscher och är främst medelstora och stora bolag med spännande miljöer i teknisk framkant.
Låter det spännande?
