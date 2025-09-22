Onsite-tekniker sökes till Nordlo i Stockholm
Nordlo Improve AB, Stockholm / Supportteknikerjobb / Stockholm Visa alla supportteknikerjobb i Stockholm
2025-09-22
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nordlo Improve AB, Stockholm i Stockholm
Vi på Nordlo Improve i Stockholm blir större och söker efter dig som tillsammans med oss vill vara med och leverera helhetslösningar inom IT-infrastruktur till våra kunder inom både offentlig och privat sektor.
Vi söker nu en serviceinriktad person till vårt team som onsite-tekniker.
Om dig
Vi tror att du som söker har ett stort intresse för IT och teknik, och ser glädjen i att få arbeta med felsökning, teknik och människor. Hos oss kommer du komma långt med en vilja att utvecklas och lära dig nya saker och vi ser att du som söker har:
- Gymnasial utbildning eller högskoleutbildning/yrkesutbildning, gärna inom IT
- Grundläggande IT-kunskaper
- Gärna 1-2 års erfarenhet av IT-support
- Ett intresse av att lära dig nya saker
- Då rollen innebär onsite-arbete så behöver du ha ett B-körkort
Eftersom flera av våra kunder använder svenska som företagsspråk behöver du behärska svenska i tal och skrift obehindrat.
Om rollen
I denna roll kommer du att vara företagets första kontaktpunkt för våra kunder och hantera inkommande ärenden ute onsite samt via telefon. Du kommer att spela en avgörande roll i att hjälpa användare med tekniska problem och säkerställa att de får snabb och professionell support. Genom varierande arbetsuppgifter och olika kundmiljöer har du goda möjligheter att lära dig mycket nytt, men också stärka och utveckla din befintliga kompetens.
Exempel på arbetsuppgifter:
- Hantera och lösa inkommande ärenden via telefon, fjärrstyrning och på plats
- Ge teknisk support och felsökning för våra användare
- Eskalera mer komplexa ärenden till second line support eller annan relevant avdelning
- Dokumentera och följa upp ärenden i vårt ärendehanteringssystem
- Säkerställa att användarna får en positiv upplevelse genom ett professionellt och serviceinriktat bemötande
Du kommer ha din hemmahamn i ett av våra leveransteam i Stockholm där du tillsammans med ett 10-tal kollegor arbetar mot ett par av våra kunder.
Övrig information
Vi går igenom ansökningarna löpande, och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vänligen skicka in certifikat, examensbevis, eller andra relevanta intyg under övriga filer.
Då några av våra kunder är säkerhetsklassade kommer en säkerhetsintervju att genomföras i slutet av processen.
Om Nordlo
Nordlo är en av Nordens ledande aktörer inom moln och infrastruktur. Vi erbjuder skalbara driftlösningar, managerade tjänster och full outsourcing av IT- och digitaliseringstjänster till företag och offentliga verksamheter. Genom nära samarbete och med ansvarsfulla val av innovativ teknik hjälper vi våra kunder att stärka sin konkurrenskraft och driva digitaliseringen framåt.
Nordlo omsätter 2,4 miljarder SEK, har ca 1000 anställda på orter över hela Sverige och stora delar av Norge.
För att du ska trivas och må bra i vår organisation är ditt välmående viktigt för oss. Vi tror på en mångfald och arbetar aktivt för en jämlik och inkluderande företagskultur. Som anställd hos oss kan du förvänta dig följande:
- En god balans mellan arbetstid och fritid
- En stor delaktighet och möjlighet att påverka
- Ett nära samarbete mellan team och kollegor
- Ett lyhört och närvarande ledarskap
Vill du veta mer? På vår https://nordlo.com/tjanster
kan du läsa mer om våra erbjudanden. Ersättning
Månadslön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/77". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordlo Improve AB
(org.nr 556271-9129) Arbetsplats
Nordlo Improve AB, Stockholm Jobbnummer
9520510