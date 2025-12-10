Onsite-tekniker med B-körkort till kund i Malmö/Helsingborg
Linden-IT AB / Supportteknikerjobb / Malmö Visa alla supportteknikerjobb i Malmö
2025-12-10
Onsite-tekniker med B-körkort till kund i Skåne
Vi söker en engagerad och tekniskt skicklig onsite-tekniker som vill spela en central roll i det dagliga IT-stödet hos vår kund inom vård och hälsa. Bolaget har stor fokus på att erbjuda högkvalitativa tjänster inom bland annat primärvård, specialistvård och psykiatri. Med stark lokal närvaro och engagerade medarbetare strävar företaget efter att göra vården tillgänglig, effektiv och trygg för patienter över hela landet.
Som ambulerande onsite-tekniker inom Skåne blir du den som säkerställer att verksamheten fungerar smidigt genom att lösa IT-relaterade problem, stöttar användare och bidrar till en stabil IT-miljö.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Hantera och följa upp dagliga ärenden i vårt ärendehanteringssystem.
Registrera och dokumentera ärenden under sitebesök samt säkerställa korrekt informationsflöde.
Felsöka och lösa problem relaterade till IT-hårdvara, nätverk och användarsupport.
Utföra uppgifter kopplade till projekt, utrullningar och uppgraderingar, såsom:
Byte av datorer, skrivare och annan slutanvändarutrustning.
Enklare nätverksarbete, exempelvis installation av accesspunkter och felsökning i nätverksuttag.
Delta som teknisk resurs vid planerade installationer och utrullningar.
Bidra till kunskapsöverföring och dokumentation genom att skapa och uppdatera artiklar i vårt ärendehanteringssystem.
Din kompetens och erfarenhet:
Grundläggande erfarenhet av IT-support och teknisk felsökning.
Förståelse för nätverksteknik på basnivå.
Erfarenhet av ITIL-baserade arbetsprocesser.
Vana vid ärendehanteringssystem, gärna Ivanti.
God kommunikativ förmåga på svenska och engelska, både i tal och skrift.
Förmåga att dokumentera och dela kunskap med kollegor och användare.Publiceringsdatum2025-12-10Dina personliga egenskaper
Serviceinriktad, lösningsorienterad och självgående.
Trivs med att arbeta både självständigt och i team.
Strukturerad, ansvarstagande och initiativrik.
Van vid att vistas i vårdmiljöer och ta eget ansvar.
God fysisk form - rollen kan innebära fysiskt arbete.
Övriga krav för tjänsten:
B-körkort då resor mellan olika verksamhetsorter förekommer dagligen.
Arbetstider: 07:00-16:00.
Arbetet sker på plats på verksamhetens olika siter.
Du bor i området Malmö/Landskrona/Helsingborg
Vi erbjuder en härlig arbetsmiljö där din kompetens verkligen gör skillnad för verksamheten och de användare du stöttar. Rollen ger dig möjlighet att utvecklas inom IT och projektarbete, samtidigt som du bidrar till en trygg och effektiv IT-miljö. Linden IT erbjuder kollektivavtal och marknadsmässiga löner. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linden-IT AB
(org.nr 559387-1089)
211 09 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hos vår kund Jobbnummer
9637301