Onsite-tekniker - Karlskoga (heltid, långsiktigt uppdrag)
2026-01-12
Vi söker en serviceinriktad Onsite-tekniker för ett långsiktigt uppdrag inom en större och säkerhetsklassad IT-miljö i Karlskoga. I rollen blir du en nyckelperson för att säkerställa en stabil, effektiv och användarnära IT-arbetsmiljö.
Du arbetar huvudsakligen på plats och ger kvalificerad support till slutanvändare vid deras arbetsstationer samt i gemensamma ytor såsom konferensrum. Uppdraget kräver hög servicekänsla, god kommunikationsförmåga och ett strukturerat arbetssätt.
Om rollen
Heltid, fysisk närvaro i Karlskoga
Start: 1 februari 2026
Längd: t.o.m. 31 januari 2028
Resor kan förekomma
Säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen krävsPubliceringsdatum2026-01-12Dina arbetsuppgifter
Onsite-support när fjärrstyrning inte är tillräcklig
Hantering av VIP-ärenden
Installation, konfiguration och leverans av datorer och IT-utrustning
Support av skrivare och konferensrum
Dokumentation i ärendehanteringssystem och kunskapsdatabas
Uppdatering av hårdvaruregister
Stöd till andra orter vid driftstörningar och incidenter
Vi söker dig som
Har erfarenhet av IT-support / onsite-support
Trivs i större eller komplexa IT-miljöer
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska
Är strukturerad, serviceinriktad och lösningsorienterad
Har B-körkort
Meriterande är erfarenhet från säkerhetsklassade verksamheter.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och förmåga att skapa förtroende hos användare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7034619-1783635". Arbetsgivare Zetterholm & Partners AB
(org.nr 559521-8818), https://talent.zetterholmpartners.se
Månskensvägen (visa karta
)
132 39 SALTSJÖ-BOO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9678469