Onsite-tekniker - Karlskoga (heltid, långsiktigt uppdrag)

Zetterholm & Partners AB / Supportteknikerjobb / Karlskoga
2026-01-12


Vi söker en serviceinriktad Onsite-tekniker för ett långsiktigt uppdrag inom en större och säkerhetsklassad IT-miljö i Karlskoga. I rollen blir du en nyckelperson för att säkerställa en stabil, effektiv och användarnära IT-arbetsmiljö.
Du arbetar huvudsakligen på plats och ger kvalificerad support till slutanvändare vid deras arbetsstationer samt i gemensamma ytor såsom konferensrum. Uppdraget kräver hög servicekänsla, god kommunikationsförmåga och ett strukturerat arbetssätt.
Om rollen

Heltid, fysisk närvaro i Karlskoga

Start: 1 februari 2026

Längd: t.o.m. 31 januari 2028

Resor kan förekomma

Säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen krävs

Publiceringsdatum
2026-01-12

Dina arbetsuppgifter
Onsite-support när fjärrstyrning inte är tillräcklig

Hantering av VIP-ärenden

Installation, konfiguration och leverans av datorer och IT-utrustning

Support av skrivare och konferensrum

Dokumentation i ärendehanteringssystem och kunskapsdatabas

Uppdatering av hårdvaruregister

Stöd till andra orter vid driftstörningar och incidenter

Vi söker dig som

Har erfarenhet av IT-support / onsite-support

Trivs i större eller komplexa IT-miljöer

Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska

Är strukturerad, serviceinriktad och lösningsorienterad

Har B-körkort

Meriterande är erfarenhet från säkerhetsklassade verksamheter.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och förmåga att skapa förtroende hos användare.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-20
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7034619-1783635".

Arbetsgivare
Zetterholm & Partners AB (org.nr 559521-8818), https://talent.zetterholmpartners.se
Månskensvägen (visa karta)
132 39  SALTSJÖ-BOO

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9678469

