Öns Montessoriförskola söker legitimerad förskollärare
2026-01-04
Vi är en liten privat förskola med två åldersblandade avdelningar 1-5 år.
Montessoripedagogik med stora inslag av skapande, teater, musik och rörelse vävs in i undervisningen för att göra den konkret och lustfylld.
Vi låter gruppen och individen samverka. Vi arbetar med ett gemensamt tema som bryts ner i mindre projekt som växer fram genom att vi vägleds av barnens tankar, funderingar och intressen. Vi låter det montessoriska arbetspasset få ta plats, där barnen gör fria val i inspirerande lärmiljöer och tillsammans med engagerad personal. Uteverksamhet och leken är viktiga delar i vår verksamhet.
Vi arbetar i åldersblandade grupper, 1-5 år på avdelningen men även i tvärgrupper 1-3 och 4-5 år. Du behöver känna dig bekväm med att arbeta med åldersblandade grupper och med den dynamik i tankar, lärande och lärmiljöer som det innebär.
Personalen består av sex pedagogiskt arbetande personer där alla är viktiga och tar ett stort ansvar för verksamhetens utveckling. Vi lär av varandra och använder de olika kompetenserna så att alla barn får ta del av dem. Du behöver känna dig bekväm med att samverka i olika gruppkonstellationer och ta initiativ till samarbete och kommunikation.
Vi befinner oss i ett fint kustområde där närområdet används flitigt.
Eget kök med kokerska är en betydelsefull del av vår förskola.
Du
är en ambitiös leg förskollärare som har insikt i montessoripedagogiken och vill lära dig mer om den
är en lyhörd och kreativ person som entusiasmerar barnen i lärandet utifrån de behov och intressen som de visar
driver projektinriktat arbete med ett tydligt barnperspektiv där du bjuder på dig själv
har intresse och erfarenhet av att föra in teater, skapande, musik och rörelse i undervisningen
har erfarenhet av att arbeta åldersblandat, gärna 1-5
är en tydlig ledare med barnens bästa i fokus
ser var behoven finns och lägger upp arbetet för att främja en god arbetsmiljö
har lätt för att samarbeta i olika gruppkonstellationer, är flexibel och bra på att kommunicera
ser lösningar och har en positiv inställning
har ett professionellt förhållningssätt och arbetar för goda relationer med vårdnadshavare och kollegor
har mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Om detta känns rätt för dig och du vill arbeta på en liten förskola, där vi bygger upp en nära och professionell relation till varandra, våra barn och vårdnadshavare så är du varmt välkommen att skicka in en arbetsansökan till oss.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning. Förskollärarlegitimation är ett krav för denna tjänst.
Vi är medlemmar i arbetsgivarföreningen Fremia.
Gå gärna in på vår hemsida www.minimis.se
för att få en inblick i verksamheten.
