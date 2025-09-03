Omväxlande arbete inom hiss, rulltrappor och smide
Ekströms Verkstäder Produktioner AB / Montörsjobb / Stockholm Visa alla montörsjobb i Stockholm
2025-09-03
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ekströms Verkstäder Produktioner AB i Stockholm
Hej!
Generella arbetsuppgifter hos oss inom hiss består av montagearbeten av ståldörrar, plåtomfattningar, egenproducerade smidesprodukter, ombyggnationer, servicereparationer m.m.
Inom rulltrappor utför vi reparationsarbeten samt nyinstallation av nya rulltrappor.
Du kommer även att få chansen att lära dig tillverkning på verkstad om du inte tidigare har erfarenhet av det!
Vi har mycket jobb i SL-miljö med rulltrappor, både vad gäller installation men även andra typer av jobb och söker dig som har ett medvetet säkerhetstänk och som är villig att utvecklas till att bli en självgående montör.
Du kommer att jobba i par med erfaren montör eller under handledning. Vi har till stor del frihet under ansvar och du behöver respektera och förstå vad det innebär.
Vi är tredje generationen ägare av företaget, vi är måna om vår personal och hoppas att du kan bli ett välkommet tillskott.
Vi är 22 anställda och har en bra sammanhållning med blandade åldrar! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: info@ekstroms-verkstader.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ekströms Verkstäder Produktioner AB
(org.nr 556716-2887)
Stallarholmsvägen 46 (visa karta
)
124 59 BANDHAGEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9491050