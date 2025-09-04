Omvärldsanalytiker med inriktning mot livsmedelssektorn
Livsmedelsverket / Administratörsjobb / Uppsala Visa alla administratörsjobb i Uppsala
2025-09-04
Vill du hjälpa Livsmedelsverket att välja rätt åtgärder i arbetet för en hållbar livsmedelskonsumtion och att vi har tillgång till säker mat och säkert dricksvatten? Vill du bidra till ett väl fungerande livsmedelssystem? Då kan detta vara tjänsten för dig!
Enheten för utvärdering och samhällsanalys söker nu ytterligare en medarbetare som kommer arbeta med myndighetens omvärlds- och framtidsanalys. Du kommer också att bidra i enhetens övriga arbete med analyser, utredningar och utvärderingar.
Vi har en trivsam och social arbetsplats där det finns goda möjligheter till kompetensutveckling. Vi erbjuder bra anställningsvillkor och en arbetsmiljö där du har stora möjligheter att planera och utveckla ditt arbete.
Din roll
Dina huvuduppgifter är att vara med att driva och utveckla myndighetens arbete med omvärlds- och framtidsanalys.
I arbetet ingår det uppgifter som att:
• Genomföra omvärldsbevakning och trend- och framtidsanalyser.
• Stötta och bidra med metodstöd till myndighetens olika experter som arbetar med omvärlds- och framtidsanalys.
• Sammanställa information och genomföra strukturerade analyser, framför allt kopplat till livsmedelsystemet.
• Genomföra workshops, utveckla processer, skriva rapporter och göra muntliga presentationer.
Omvärldsanalysarbetet på myndigheten bedrivs decentraliserat utifrån sakområden, och samordnas på Enheten för utvärdering och samhällsanalys. I den här tjänsten kommer du ingå som en av de medarbetare som leder livsmedelsverkets omvärldsanalys. Du kommer stötta medarbetare i myndigheten i deras omvärldsanalysarbete och bidra med analysunderlag till bland annat myndighetens ledningsgrupp.
Resultaten presenteras i rapporter eller muntligt för olika målgrupper inom myndigheten. Även presentationer i andra sammanhang och för andra myndigheter kan bli aktuellt. Arbetet innebär kontakter utanför Livsmedelsverket, till exempel med andra myndigheter, branschorganisationer och företag inom livsmedelssektorn.
Andra arbetsuppgifter som ingår är att vara delaktig i enhetens övriga arbete. Där kommer du bidra med din kompetens i utvärderingar och olika former av analyser och utredningar.
Enheten för utvärdering och samhällsanalys
Enheten utvärderar och analyserar Livsmedelsverkets arbete, Sveriges livsmedelskontroll och vissa frågor kopplat till krisberedskap och livsmedelsförsörjningen. Vi genomför analyser och utredningar inom livsmedelsområdet, t ex samhälls- och konsekvensanalyser, samt ger stöd i statistik, utvärderingsmetodik, frågeundersökningar och verksamhetslogik. Enheten håller ihop myndighetens omvärldanalysarbete. Vi är idag 18 personer som arbetar inom enheten. Vi arbetar tillsammans för att utföra de olika arbetsuppgifterna och drar nytta av varandras olika kompetenser inom utvärdering, utredning, statistik, omvärldsanalys, revision och att leda seminarier eller workshops.
Vi utvecklas ständigt genom ett brett, tvärvetenskapligt samarbete inom Livsmedelsverket och med andra myndigheter och organisationer.
Din kompetens
• Vi söker dig med en universitets- eller högskoleexamen som arbetsgivaren bedömer är relevant för tjänsten.
• Minst några års aktuell yrkeserfarenhet av samhällsanalytiskt arbete med inriktning mot omvärldsanalys, utredningar eller utvärdering.
• God analytisk förmåga och förståelse för komplexa sammanhang.
• Förmåga att kommunicera resultat på ett tydligt, kärnfullt och begripligt sätt, både skriftligt och muntligt.
• Förmåga att uttrycka dig mycket väl i tal och skrift på svenska och har goda kunskaper i engelska.
Erfarenhet av omvärldsanalys, scenarioarbete och trend- och framtidsanalys är meriterande. Det är även meriterande om du har kunskaper i statistik, kunskaper/erfarenhet av livsmedelssektorn samt erfarenhet av att hålla föreläsningar och leda processer.
Dina personliga egenskaper
Som person söker vi dig som:
• Tar egna initiativ och kan utforma, utföra och utveckla dina arbetsuppgifter självständigt inom ramen för ditt uppdrag.
• Har förmåga att kunna sätta in ditt arbete i ett sammanhang för att kunna bidra till andras arbete inom myndigheten.
• Har förmåga att kunna anpassa arbetet efter förändrade förutsättningar, och hantera osäkerheter i hur uppgifter ska lösas.
• För rollen krävs att du kan jobba i team och har god samarbetsförmåga där du är lyhörd för synpunkter.
Vi lägger stor vikt vid dessa personliga egenskaper.
Välkommen att kontakta oss
Du är välkommen att kontakta rekryterande chef Jimmy Algotsson. Representant för Saco-S är Shara Unneberg och för ST Annika Gunnarsson. Samtliga nås via vår växel, tel. 018-17 55 00.
Sista ansökningsdag är 2025-09-24. Ansök via platsannonsen på Lediga jobb (livsmedelsverket.se), märk ansökan med diarienummer 2025/03280.
Ansökan ska vara skriven på svenska.
Anställningsform: Tillsvidare, heltid Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Tillträde: Omgående/enligt överenskommelse
Organisationstillhörighet: Avdelningen för myndighetsstöd/ Enheten för utvärdering och samhällsanalys
Placeringsort: Uppsala
Denna tjänst är placerad i säkerhetsklass och svenskt medborgarskap är därmed ett krav för anställning. En säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras i enlighet med gällande säkerhetsskyddslagstiftning.
All tillsvidareanställd personal vid Livsmedelsverket är krigsplacerad inom myndigheten.
Betyg, intyg och ID-handling som styrker din ansökan tas med vid en eventuell intervju.
Välkommen med din ansökan!
