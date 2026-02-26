Omvårdnadspersonal vikariat till våra hemtjänster
2026-02-26
Hemtjänst
Då vi utvecklar våra verksamheter för framtidens behov söker vi dig som vill vara med på resan!
Nu söker vi dig som vill vara med och forma framtidens hemtjänst - där kvalitet, värme och professionalitet går hand i hand.
Vi letar efter engagerad och trygg omvårdnadspersonal till flera av våra hemtjänstverksamheter.
Arbetet i hemtjänst är omväxlande och kan ske med snabba förändringar. Vi vill erbjuda dig ett arbete där du känner att du får göra skillnad.
Vi vill att du ska få rätt förutsättningar i jobbet och känna glädje och stolthet över det vi gör. Tillsammans utvecklar vi hemtjänsten i Vara kommun och skapar ett hållbart arbetsliv.
Din roll
Arbetet består av omvårdnadsarbete som är anpassat efter individen, arbetet utförs i eget boende såsom personlig omvårdnad och serviceinsatser. Du kommer också att arbeta med delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter.
Arbetet kräver självständighet men du ska också ha en god samarbetsförmåga och delta aktivt i teamarbetet kring brukaren.
I arbetet ingår fast omsorgskontakt/ kontaktmannaskap för brukare, du förväntas kunna bygga upp en trygg och hållbar relation. Det innebär också att du planerar och följer upp beviljade insatser tillsammans med brukaren. I uppdragets ansvar ligger också att ha kontakt med anhöriga och andra professioner vid behov. I ditt arbete ingår löpande dokumentation och ansvar för att genomförandeplaner upprättas, följs upp och revideras.
Dokumentation ingår i arbetet och vana vid smartphones är nödvändigt då vi använder telefonen som ett arbetsredskap.
Vi arbetar utifrån socialförvaltningens gemensamma värdegrund med ett professionellt och rehabiliterande förhållningssätt i brukarens egna hem. Brukarens självbestämmande och integritet är centralt i omvårdnadssituationen.
Vi arbetar över enhetsgränser vid behov. Det innebär att du introduceras på fler enheter. Detta ställer krav på att du är flexibel och har en hög samarbetsförmåga.
Arbetstiden är förlagd till dagtid, kväll och helg.
Vikariat från 1 April till 30 September med ev. förlängning.
Din kunskap och erfarenhet
- Meriterande om du kan visa upp bevis från socialstyrelsen med skyddad yrkestitel Undersköterska eller ett tjänstgöringsintyg med pågående tillsvidareanställning med titeln Undersköterska.
- Erfarenhet av likande arbete är önskvärt.
- Stor vikt läggs på personlig lämplighet.
- Ska kunna visa upp giltigt utdrag från polisens belastningsregister. Typ av utdrag: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/arbete-i-hemmet-med-aldre-och-personer-med-funktionsnedsattning-e-tjanst/
- Du behöver även kunna visa upp pass/giltigt ID kort. Körkort går att visa upp tillsammans med personbevis som man hämtar på skatteverket.se med hjälp av Bank-ID, detta kan vi göra vid bokad intervju.
- Tillgång till mobilt BankID att använda, då det krävs för verifiering i våra verksamhetssystem.
- B-Körkort är ett krav och ska visas upp.
- Du är engagerad och drivande i arbetet för att ge brukaren en innehållsrik vardag genom att skapa meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet.
- Du är lugn och trygg och har förmåga att planera arbetspassets aktiviteter och kan snabbt anpassa och förändra insatser utifrån förändrade omständigheter.
- Du är ansvarstagande och en god arbetskamrat.
Övrig information
Urval och intervjuer kan ske löpande under ansökningstiden.
Bifoga i ditt personliga brev där du beskriver dina erfarenheter och vad du kan tillföra i arbetsgruppen.
Tid för intervju kallas via rekryteringsverktyget.
Vill du veta mer om din framtida arbetsplats och Vara kommun kan du läsa mer här https://vara.se/
Hos oss i Vara kommun får du engagerade kollegor och chefer, utbildningar och utvecklingsmöjligheter men också förmån i form av friskvårdsbidrag.
Alla anställda är också medlemmar i vår Fritidsföreningen som bland annat ordnar motionsaktiviteter och andra fritids- och kulturverksamheter, du får bland annat rabatt på vissa evenemang på Vara konserthus.
I Vara kommun gör vi varandra bra och det är tillsammans med vår etiska kompass som vi når våra gemensamma mål!
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar hos oss på Vara kommun? Gå in på http://www.livetiskaraborg.se
och upptäck alla Skaraborgs möjligheter!
Om du av något skäl inte kan ansöka digitalt (på grund av exempelvis skyddade personuppgifter), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. I princip alla dokument som skickas in till kommunen blir allmän handling. Ersättning
