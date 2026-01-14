Omvårdnadspersonal till Tallgläntan i Kälarne
Bräcke kommun, Vård- och socialavdelningen / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Bräcke Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Bräcke
2026-01-14
, Höganäs
, Ängelholm
, Helsingborg
, Båstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bräcke kommun, Vård- och socialavdelningen i Bräcke
I Bräcke kommun i Jämtland är du alltid nära äventyr och smultronställen. Gnistrande vinterdagar på skidor såväl som heta sommardagar i båten är vardag för oss som bor här. I Bräcke kommun finns trygga skolor, personlig äldrevård och en mängd små och medelstora företag med idéer och kunskap som skapar värden lokalt och globalt. Goda kommunikationer i stråket mellan Sundsvall och Östersund och en fibertäckning på över 90 procent gör det enkelt att bo, jobba och resa i vår kommun. Här finns en vilja att utvecklas och samtidigt en självklar mentalitet att värna om naturen, kulturen och människorna som bor här. Välkommen till Bräcke kommun - lite närmare!Publiceringsdatum2026-01-14Arbetsuppgifter
I din roll som medarbetare hos oss kommer du arbeta med personlig omvårdnad, vardagliga sysslor som städ och tvätt, sociala aktiviteter, läkemedelshantering och ombudsroller. I arbetet ingår även ett aktivt kontaktmanskap, genomförandeplaner och social dokumentation.
Vår verksamhet pågår dag, kväll och natt såväl vardagar som helger. I Kälarne blir du en del av ett fantastiskt team som består av undersköterskor, vårdbiträden, sjuksköterskor, rehabiliteringspersonal och enhetschefer.
Vi har ett tätt samarbete här i Kälarne mellan äldreboendet Tallgläntan, Hemtjänsten och nattpatrullen.
I Bräcke kommun tillämpar vi önskad sysselsättningsgrad inom vård- och socialavdelningen, Vi erbjuder dig en tillsvidaretjänst på 100 % i grunden, men du väljer själv vilken sysselsättningsgrad du vill ha.Kvalifikationer
Det är meriterande om du är utbildad undersköterska samt att du har erfarenhet av kontaktmannaskap, genomförandeplaner, BPSD och har vana av systemen LifeCare.
För att trivas i rollen är det viktigt att du har en god planerings- och samarbetsförmåga. Arbetet förutsätter att du kan ta initiativ samt vara självgående och flexibel.
Du är ansvarstagande och engagerad, har en god servicekänsla och kommunikationsförmåga.
Stor vikt kommer att fästas vid personlig lämplighet, särskilt avseende bemötande och positiv inställning
Är du utbildad undersköterska så behöver du styrka det med ett yrkesbevis från Socialstyrelsen.
Ev. provanställning tillämpas i 6 månader.
ÖVRIGT
Vi kommer arbeta löpande med urval och intervjuer.
Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden från bemannings- och rekryteringsföretag om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026-2-VoS". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bräcke kommun
(org.nr 212000-2460), http://www.brackenasta.se Arbetsplats
Bräcke kommun, Vård- och socialavdelningen Kontakt
Enhetschef Tallgläntan
Patrik Broberg Hemå patrik.broberghema@bracke.se 0696-16567 Jobbnummer
9684317