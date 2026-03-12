Omvårdnadspersonal till engagerade team på Lyckavägen särskilt boende
Nu söker vi kollegor till våra drivna och kompetenta team på Lyckavägens särskilda boende - kanske just du vill vara en del i arbetet att forma framtidens äldreomsorg? Hos oss får du arbeta i en miljö där teamkänsla, utveckling och omsorg går hand i hand. Vi ser fram emot din ansökan!
Höjdpunkter med jobbet:
• Att jobba med det som är viktigt på riktigt
• Möjlighet att göra skillnad i människors vardag
• Chans att jobba i ett professionellt teamPubliceringsdatum2026-03-12Arbetsuppgifter
Vi söker omvårdnadspersonal till vårt särskilda boende Lyckavägen i Leksand. Du som är intresserad av att arbeta hos oss behöver vilja vara delaktig i utvecklingen och tillsammans med kollegor forma framtidens arbetssätt utifrån gemensamma mål.
Som omvårdnadspersonal arbetar du nära de äldre och hjälper dem utifrån deras individuella behov. Arbetsuppgifterna är bland annat att ge personlig omvårdnad och bidra till att de äldres tillvaro blir trygg, meningsfull och stimulerande, samt ha kontakt med närstående och dokumentera i våra system.
Vi arbetar i tvärprofessionella team bestående av omvårdnadspersonal, sjuksköterskor, rehab och enhetschef. I teamet ingår också kvalitetsledare samt måltids- och aktivitetssamordnare som aktivt arbetar för att utveckla och höja kvaliteten på våra särskilda boenden. Här får du vara med och påverka, bidra med dina idéer och växa tillsammans med oss.
Tjänsterna vi ska tillsätta är på 100%, dag/kväll/helg.Profil
• Vi söker utbildade vårdbiträden och undersköterskor.
• Arbetet kräver datorvana för dokumentation i IT system.
• Goda svenska språkkunskaper både i tal och skrift är ett krav.
• Du ska kunna få och behålla delegering att utföra hälso-och sjukvårdsuppgifter.
• Det är meriterande med tidigare erfarenhet av vård- och omsorgsarbete.
• Kunskap och erfarenhet av att arbeta med inriktning demens är meriterande.
Teamet på Lyckavägen söker dig som har en helhetssyn och en vilja att samarbeta - vi tror på styrkan i att arbeta tillsammans mot gemensamma mål. Du har en personlig mognad och kan stå stadigt i utmanande situationer.
Du har en empatisk förmåga och kan sätta dig in i den äldres livssituation. I din roll möter du både äldre, deras närstående och kollegor från olika professioner - därför är samarbetsförmåga, kommunikation och respekt viktiga egenskaper.
Arbetsdagen kan ibland bli annorlunda än planerat, men i dessa situationer behåller du lugnet, balanserar olika krav och omprioriterar dina arbetsuppgifter. Du är öppen, respektfull och har alltid den äldres bästa i fokus.
Då arbetet som omvårdnadspersonal är fysiskt krävande är det viktigt att du har en god rörlighet och grundfysik.
Om arbetsplatsen
I en vacker miljö i byn Tibble, två kilometer utanför centrala Leksand, ligger kommunens särskilda boende Lyckavägen. Lyckavägen öppnade i december 2021 och består av fyra flyglar med modern standard samt flera ytor för social samvaro, såväl inom- som utomhus. Totalt finns det åtta små enheter, där det endast bor nio personer per enhet. På Lyckavägen finns två enheter med inriktning demens.
På boendet arbetar omvårdnadspersonal dygnet runt för att stödja de äldre. Arbetet utgår från individens fysiska, psykiska samt sociala behov med ett personcentrerat arbetssätt.
Vi erbjuder dig
För oss är det viktigt att alla våra medarbetare hittar en balans mellan jobb och hem, känner trygghet i sin anställning och en ökad livskvalitet genom att jobba i kommunen. Lyckas vi med det finns det goda förutsättningar att också lyckas med vår gemensamma uppgift, som är:
Vi gör det vi ska genom att ta gemensamt ansvar för vårt demokratiska uppdrag, använda våra resurser klokt och alltid hålla fokus på dem vi är till för.
Vi gör det bra och är stolta över vårt arbete och de resultat vi når, och vi välkomnar engagerade och modiga medarbetare som vill utveckla och förbättra tillsammans med oss.
Vi gör det tillsammans genom att samarbeta och lära av varandra. Dialogen är viktig för oss, och vi hittar nya lösningar tillsammans med dem vi är till för, med tillit, omtanke och respekt.
Vi strävar efter ett hälsofrämjande arbetsklimat, arbetstillfredsställelse, gemenskap och personlig utveckling. Kompetensutveckling är en självklarhet, och vi uppmuntrar våra medarbetare att vidareutvecklas genom kurser, utbildningar och nätverkande.
På vår hemsida har vi samlat information om hur det är att arbeta hos oss. För mer information vänligen se www.leksand.se/jobbahososs
För dig som sökande har vi möjlighet att erbjuda medflyttandeservice, se vidare www.rekryteringslots.se
Din ansökan
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Leksands kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via länken. Ansökningshandlingarna består av CV och personligt brev.
Legitimation för att verifiera din identitet behöver uppvisas vid en eventuell intervju. Det är standard i alla våra rekryteringsprocesser.
Observera att vissa tjänster inom Leksands kommun omfattas av bakgrundskontroll.
Vilken typ av kontroll som genomförs beror på tjänstens innehåll och ansvar. Om den aktuella tjänsten omfattas av detta kommer du att få information om det i samband med rekryteringsprocessen.
Sista ansökningsdag är 2026-04-02
Tillsättning sker efter överenskommelse.
Vi granskar CV:n löpande så det är bra om du skickar in din ansökan så fort som möjligt.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
