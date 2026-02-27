Omvårdnadspersonal tidsbegränsad anställning, Umeå norra korttidscenter
2026-02-27
Äldreomsorgen i Umeå kommun vill i närhet och samspel vara en resurs som frigör och stärker människors förmåga att leva ett självständigt liv.
På Umeå Norra korttidscenter på Mariehemsvägen arbetar vi med återhämtning och vardagsrehabilitering.
Vår verksamhet är till för att ge varje boende bästa möjliga stöd att återfå sina förmågor och kunna bo kvar hemma så länge som möjligt.
Hos oss får du arbeta i ljusa och moderna lokaler med 64 lägenheter fördelade på fyra våningsplan. Här finns en arbetsmiljö som främjar både trivsel och utveckling - ett rehabiliteringsanpassat gym, ett hemtrevligt besöksrum och en grönskande uteplats för återhämtning och social samvaro.
Vi söker just nu 2 personer som vill arbeta hos oss under en tidsbegränsad period, på 100%.
Vårdbehovet ser olika ut och vi arbetar personcentrerat med att hjälpa individer utifrån deras olika förutsättningar. Vanliga arbetsuppgifter är personlig omvårdnad och hygien inne i den boendes rum. Vi ser det friska hos personen och hjälper till att bevara de förmågor som finns. På delegering av ansvarig sjuksköterska utför du medicinska arbetsuppgifter och ansvarar för att dokumentera genomförda insatser, åtgärder samt de boendes hälsotillstånd i enlighet med gällande rutiner.
Du arbetar utifrån uppdraget som kontaktperson, där den boendes medbestämmande står i fokus. Därigenom säkerställer du att insatser utförs med god kvalitet enligt biståndsbeslut och genomförandeplan.
Om dig
I mötet med de boende krävs hög kompetens som vilar på personlig mognad, god empatisk förmåga och lämplighet för uppdraget. Du visar ett genuint engagemang för både brukare och verksamheten i dina relationer och i det dagliga arbetet. Du trivs med att arbeta självständigt och är tålmodig, ansvarstagande och initiativrik. Samtidigt har du en väl utvecklad förmåga att samarbeta och samverka med kollegor, anhöriga och andra professioner. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Till samtliga tjänster söker vi dig som har erfarenhet av vård- och omsorgsarbete inom äldreomsorgen. Vi ser gärna att du är utbildad undersköterska eller vårdbiträde, men detta är inget krav. För att du ska kunna kommunicera med brukare, anhöriga och kollegor, skriva och ta del av vårddokumentation samt erhålla medicindelegering krävs det att du har goda kunskaper i det svenska språket i både tal och skrift.Övrig information
Omvårdnadspersonal: två tjänster, tidsbegränsad anställning på vikariat, 100% heltid fördelat på dag/kväll och helg, med start snarast enligt överenskommelse till och med 2026-08-31.
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Detta görs som ett sista steg i rekryteringsprocessen.
Så här ansöker du
Vi tar emot ansökningar via vårt rekryteringssystem - inte via e-post eller brev.
Klicka på "Sök jobbet" för att skicka in din ansökan.
Urval, intervjuer och tillsättning sker löpande - välkommen med din ansökan redan idag!
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 viktiga medarbetare. Vår organisation är indelad i nio förvaltningar och tillsammans jobbar vi för att Umeå ska växa med omtanke. Vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Tillsammans med oss får du jobba i samhällsviktiga uppdrag där du bidrar till att Umeå fortsätter vara tryggt, säkert och roligt.
Umeå är norra Sveriges största stad med ett rikt utbud av upplevelser och möjligheter. Vi är en förenings- och kulturstad som erbjuder ett rikare Umeåliv även utanför jobbet. Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: https://www.umea.se/flytta
Vi ska bli fler och därför söker vi kanske just dig? Vill du också mer? Vi erbjuder schyssta villkor, https://www.umea.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare/varaformaner.4.1b4d24fb1752122eb843bf.html
och goda utvecklingsmöjligheter för ett livslångt lärande, samt jobb som är viktiga för alla dem som lever och verkar här. Vi ser fram emot att höra från dig. Ersättning
