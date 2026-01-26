Omvårdnadspersonal, semestervikarier till Tätörtsvägen
2026-01-26
Vi söker dig som är genuint intresserad av omvårdnadsarbetet och vill göra skillnad för andra människor. Vill du samtidigt ha kul på jobbet, då kan det vara dig vi söker.
Välkommen med din ansökan!
Din roll hos oss
I arbetet som omvårdnadspersonal ingår att ge individuell omsorg och service till hyresgästerna på ett sätt som gör att varje person känner sig sedd, unik och delaktig. Arbetet sker i tvärprofessionell samverkan med verksamhetschef, arbetsterapeuter, sjuksköterskor, sjukgymnast och kökspersonal. Det ingår även att utför hälso- och sjukvårdsuppgifter efter delegering och instruktioner. En viktig del av arbetet är att ta aktiv del i helheten som krävs för att hyresgästerna skall få bra livskvalitet utifrån deras individuella förutsättningar samt att vara delaktig i kulturella aktiviteter.
Nu söker vi semestervikarier under sommarmånaderna juni-juli-augusti.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har godkänt omvårdnadsprogram eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Vi vill att du har erfarenhet av arbete inom vård och omsorg. Har du utbildning inom psykiatri eller kring demenssjukdomar är det meriterande. Eftersom kommunikation och dokumentation ingår i dina arbetsuppgifter behöver du ha dokumentations- och datorvana samt behärska svenska i tal och skrift.
Du främjar en god arbetsmiljö och finner lösningar i vardagen. Som person har du förmågan att arbeta med andra människor; att lyssna, visa empati och respekt samt att du är prestigelös och uppmärksammar och belönar andras bidrag. Du kan motivera och entusiasmera och har ett professionellt bemötande mot alla du möter i ditt arbete. Vidare har du förmåga att självständigt planera och strukturera arbetet samtidigt som du respekterar fattade beslut. Vi vill att du är noggrann, engagerad och ansvarstagande i det arbete du utför.
Det här är vi
Tätörtvägen drivs som en självstyrande enhet vilket innebär ett ökat ansvar med större inflytande och kortare beslutsvägar. Vi är ett vård- och omsorgsboende med inriktning demens där det finns 36 lägenheter.
Tätörtsvägen är certifierade i demensvård-Stjärnmärkt och är med i white guide senior där vi vunnit titeln Sveriges bästa seniormåltid 2022. Arbetsplatsen har en stark förankring i kulturen där musiken genomsyrar verksamheten.
Omsorgsförvaltningens verksamhet riktar sig till äldre och personer som har behov av funktionsstöd samt till personer med behov av hemsjukvård. Verksamheten är funktionsindelad i fyra verksamhetsområden: stöd i ordinärt boende, stöd i vård- och omsorgsboende, hälso- och sjukvård samt funktionsstöd. I förvaltningen finns också myndighetsenheten, riksgymnasiet och hjälpmedelscentrum i Östra Skåne.
Vi erbjuder
Vi är drygt 7000 medarbetare i Kristianstads kommun som gör skillnad i människors vardag, varje dag. Hos oss hittar du medarbetare som brinner för välfärden och vill utveckla idéer till verklighet. Kristianstads kommun erbjuder flera olika karriärvägar så att du kan utvecklas genom hela arbetslivet. Läs mer om våra förmåner och oss som arbetsgivare här. (https://www.kristianstad.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare.670.html)
Bra att veta
Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via ansökningsknapp. Istället skickar du din ansökan med posten eller lämnar ansökan på Rådhus Skåne. Märk kuvertet med titel och referensnummer.
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Kristianstad kommun, Självstyrande Tätörtsvägen Kontakt
verksamhetschef
Maria Bergström anna.bergstrom@kristianstad.se 044-13 21 91 Jobbnummer
