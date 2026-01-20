Omvårdnadspersonal på vikariat till Nordstjärnan vård- och omsorgsboende
2026-01-20
Äldreomsorgen i Umeå kommun vill i närhet och samspel vara en resurs som frigör och stärker människors förmåga att leva ett självständigt liv.
Nordstjärnan på Marieberg, ca 6 km från Umeå centrum, är ett nybyggt vård- och omsorgsboende som tillsammans med en förskola och ett produktionskök utgör ett unikt samverkanshus i Umeå. Huset är i fyra plan och rymmer ett vård- och omsorgsboende med 60 lägenheter. På entréplanet finns ett torg med café och scen där barnen och de boende kan delta i gemensamma aktiviteter som vernissager, sång eller luciatåg. Förskolans ateljéer kan användas av både barnen och de äldre. I närområdet finns tillgång till skog och natur. På gården finns ett växthus som alla ska kunna ta del av. Huset har även en vinterträdgård med möjlighet till odling vintertid.
Nu kan du bli en del av vårt team, vi söker kollegor för tjänster både dag/kväll och natt!Publiceringsdatum2026-01-20Arbetsuppgifter
I rollen kommer du att ansvara för att ge våra boende en god, trygg och säker omvårdnad utifrån deras individuella behov.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat hjälp med personlig omvårdnad, måltider, läkemedelshantering, aktiviteter samt utevistelser.
På delegering av ansvarig sjuksköterska utför du medicinska arbetsuppgifter och ansvarar för att dokumentera genomförda insatser, åtgärder samt de boendes hälsotillstånd i enlighet med gällande rutiner.
Du bidrar till en meningsfull och trygg vardag genom ett professionellt arbetssätt och ett gott bemötande. Som kontaktperson arbetar du med den boendes delaktighet och självbestämmande i fokus, och säkerställer att insatserna utförs med hög kvalitet i enlighet med biståndsbeslut och genomförandeplan.
Om dig
I mötet med de boende krävs hög kompetens, grundad i personlig lämplighet, mognad och god empatisk förmåga. Du visar ett starkt engagemang för både brukare och verksamheten i dina relationer och i ditt dagliga arbete. Du trivs med att arbeta självständigt och är både tålmodig och initiativrik. Samtidigt har du en god förmåga att samarbeta och samverka med kollegor, anhöriga och andra professioner. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Till samtliga tjänster söker vi dig som har erfarenhet av vård- och omsorgsarbete, gärna inom äldreomsorgen. Vi ser gärna att du är utbildad undersköterska eller vårdbiträde, men detta är inget krav. För att du ska kunna kommunicera med brukare, anhöriga och kollegor, skriva och ta del av vårddokumentation samt erhålla medicindelegering krävs det att du har goda kunskaper i det svenska språket i både tal och skrift.
Tunga lyft förekommer, förflyttningshjälpmedel ska användas. Rökning förekommer på arbetsplatsen så du bör ej vara allergisk.
Välkommen in med din ansökan redan idag!Övrig information
Tre tjänster vikariat, heltid, med start snarast enligt överenskommelse till och med 2026-08-31. Arbetstiden är förlagd dag, kväll och helg. Eventuell möjlighet till förlängning finns.
En tjänst vikariat, heltid, med start snarast enligt överenskommelse till och med 2026-08-31. Arbetstiden är förlagd natt. Eventuell möjlighet till förlängning finns.
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Detta görs som ett sista steg i rekryteringsprocessen.
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 modiga medarbetare. Vår organisation är indelad i nio förvaltningar och tillsammans jobbar vi för att Umeå ska växa med omtanke. Vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Tillsammans med oss får du jobba i samhällsviktiga uppdrag där du bidrar till att Umeå fortsätter vara tryggt, säkert och roligt.
Umeå är norra Sveriges största stad med ett rikt utbud av upplevelser och möjligheter. Vi är en förenings- och kulturstad som erbjuder ett rikare Umeåliv även utanför jobbet. Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: https://www.umea.se/flytta
Vi ska bli fler och därför söker vi kanske just dig? Vill du också mer? Vi erbjuder schyssta villkor, bra förmåner och goda utvecklingsmöjligheter för ett livslångt lärande, samt jobb som är viktiga för alla dem som lever och verkar här. Vi ser fram emot att höra från dig. Ersättning
