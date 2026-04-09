Omvårdnadspersonal med körkort sökes till sommaren
2026-04-09
Vill du vara med och göra Gävle ännu bättre med oss? I Gävle kommun arbetar vi engagerat tillsammans för att kunna erbjuda våra invånare en trygg och inspirerande miljö. Vi erbjuder dig en tillitsfull arbetsplats där du kan utvecklas i ditt arbete och växa som människa. Välkommen med din ansökan!
10 plats(er). Publiceringsdatum 2026-04-09

Arbetsuppgifter
Vi söker nu timvikarier med körkort till tre verksamhetsområden inom vård och omsorg. Arbetet innefattar att köra bil runt hela Gävle då arbetet utförs i kundens hem.
Natt och larm
Som medarbetare på natt och larm ger du stöd med värdighet och respekt för såväl integritet som självbestämmande. Du arbetar i våra kunders hem på natten och utför de arbetsuppgifter som kunden är beviljad, det kan vara hjälp med personlig hygien, mediciner, uppstigning, sänggående, lättare måltider. osv.
Boendestöd
Som skötare på boendestöd stödjer och hjälper du kunder med psykisk och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som bor i ordinärt boende. Du stödjer och hjälper kunderna med insatser inom personlig omvårdnad, service samt ledsagning. Målet med boendestöd är att genom stöd och motivationsarbete ge kunden möjlighet att höja sin funktionsnivå och få ett mer självständigt liv. Arbetet utgår från nationella riktlinjer och evidensbaserade metoder som är adekvata förmålgruppen och verksamheten. Ett hälsofrämjande och rehabiliterande arbetssätt används.
Personligt stöd
Som stödassistent på personligt stöd arbetar du nära personer med fysiska, psykiska eller intellektuella funktionsnedsättningar och bidrar till att skapa en trygg och meningsfull vardag. I rollen ger du pedagogiskt stöd och omsorg som stärker individens förmågor, delaktighet och självständighet. Ditt arbete innefattar att stödja kunden i hemmet med vardagliga sysslor, allt ifrån stöd med matlagning, städning, omvårdnad, personlig hygien, fritidsaktiviteter till sociala- och myndighetskontakter.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Har körkort och god körvana
• Är positiv, trygg och kan arbeta självständigt. Kvalité, bemötande och samarbete är de viktigaste framgångsfaktorerna i vår gemensamma värdegrund.
• Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
• Har teknikvana (digitala arbetsverktyg).
Vi ser gärna att du har relevant utbildning inom vård och omsorg eller likvärdig erfarenhet.
Arbetstider
• Du behöver kunna arbeta minst 75 % under sommarperioden.
• Vid behovsanställning: tillgänglig minst 50 %.
• Arbetstider: dag, kväll, helg, vaken natt
Rekryteringen sker löpande med möjlighet att arbeta på timmar vid behov omgående. Bokning av intervjuer sker via mejl, därför är det viktigt att du uppger en giltig mejladress. Under processen kommunicerar vi med kandidaterna via mejl från adressen noreply@recruit.visma.com
. Det är viktigt att du kontrollerar din inkorg, inklusive skräppost regelbundet för att inte missa några viktiga meddelanden.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Belastningsregister för arbete i hemmet med äldre och personer med funktionsnedsättning kommer att begäras in för denna roll.
Vår värdegrund
Kvalitet, bemötande och samarbete är de viktigaste framgångsfaktorerna för att lösa vårt uppdrag på bästa sätt. För att göra rätt saker och agera klokt i vår vardag är det viktigt att vi utgår från våra gemensamt uttalade värderingar.
Läs mer om oss som arbetsgivare och hur det är att arbeta i Gävle kommun här:https://www.gavle.se/jobbahososs
Här kan du läsa mer om vår organisation:https://www.gavle.se/organisation
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit. Så ansöker du
