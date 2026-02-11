Omvårdnadspersonal heltid, Dragonens vård- och omsorgsboende
2026-02-11
Vi utökar grundbemanningen på Dragonen under kvällstid och söker därför fler kollegor som vill bli en del av vårt team!
Dragonens vård- och omsorgsboende ligger på Dragonfältet nära Umeå centrum.
Vård- och omsorgsboendet byggdes 2008. Vård- och omsorgsboendet har en utemiljö med två stora uteplatser, generösa balkonger på varje våning och god möjlighet till utevistelse. Huset har tre våningar med 96 rum/lägenheter. Dragonen är ett kommunalt vård- och omsorgsboende.Publiceringsdatum2026-02-11Arbetsuppgifter
Med ett professionellt arbetssätt och ett gott bemötande bistår du våra boende i deras vardag. Den boendes medbestämmande står i fokus och du bidrar till att insatser utförs, med god kvalitet, enligt biståndsbeslut och genomförandeplan.
Du kommer i att vara behjälplig med bland annat dusch, tvätt, städ, måltider och övrig service. I arbetsuppgifterna ingår även dokumentation av åtgärder och hälsotillstånd samt medicinska arbetsuppgifter utifrån delegering av ansvarig sjuksköterska.
Om dig
Vi söker nu dig som har erfarenhet av tidigare arbete inom äldreomsorgen och har erfarenhet av delegering. Är du utbildad undersköterska eller utbildad vårdbiträde är det meriterande för tjänsten.
Ditt möte med de boende kräver god kompetens baserad på personlig lämplighet, mognad och empatisk förmåga. Du uppvisar ett stort engagemang för såväl boende som verksamhet i samtliga relationer och handlingar. Du trivs med att arbeta självständigt och är tålmodig och initiativrik. Du har förmåga att samarbeta med kollegor anhöriga och andra professioner.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
För att du ska kunna kommunicera med boende, anhöriga och kollegor, skriva och ta del av vårddokumentation samt erhålla medicindelegering krävs det att du har goda kunskaper i det svenska språket i både tal och skrift.Övrig information
10 tjänster tillsvidareanställningar, heltid (100%) med start snarast, eller enligt överenskommelse. Arbetstiden är förlagd dag, kväll och helg.
Vi tar emot ansökningar via registrering i vårt rekryteringssystem, ej via e-mail eller brev. Klicka på "sök jobbet" för att göra en ansökan. Vi kontrollerar ID-handling på de kandidater som vi intervjuar.
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Detta görs som ett sista steg i rekryteringsprocessen.
Urval och intervjuer sker löpande, skicka därför gärna din ansökan redan idag. Välkommen med din ansökan!
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 modiga medarbetare. Vår organisation är indelad i nio förvaltningar och tillsammans jobbar vi för att Umeå ska växa med omtanke. Vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Tillsammans med oss får du jobba i samhällsviktiga uppdrag där du bidrar till att Umeå fortsätter vara tryggt, säkert och roligt.
Umeå är norra Sveriges största stad med ett rikt utbud av upplevelser och möjligheter. Vi är en förenings- och kulturstad som erbjuder ett rikare Umeåliv även utanför jobbet. Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: https://www.umea.se/flytta
Vi ska bli fler och därför söker vi kanske just dig? Vill du också mer? Vi erbjuder schyssta villkor, bra förmåner och goda utvecklingsmöjligheter för ett livslångt lärande, samt jobb som är viktiga för alla dem som lever och verkar här. Vi ser fram emot att höra från dig. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
