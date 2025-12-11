Omvårdnadspersonal, Din kommunala hemtjänst, Västra centrum
2025-12-11
Äldreomsorgen i Umeå kommun vill i närhet och samspel vara en resurs som frigör och stärker människors förmåga att leva ett självständigt liv.
Vi söker nu en till kollega till vårt engagerade team på hemtjänsten Västra centrum. Hos oss arbetar du inom ett litet, centralt område där vi enkelt tar oss till våra brukare utan bil. Vår grupplokal ligger på stadshusområdet med bekvämt avstånd till busshållplatser. I teamet finns både undersköterskor och omvårdnadspersonal, och vi ser fram emot att välkomna och lära känna dig!Publiceringsdatum2025-12-11Arbetsuppgifter
Som omvårdnadspersonal i hemtjänsten ansvarar du för att planera och utföra omsorgsarbete i människors egna hem. Målet är att göra det möjligt för den äldre eller funktionshindrade att kunna bo kvar i sitt hem så länge hen själv önskar. Alla medarbetare hos oss tar gemensamt ansvar för att arbetet håller god kvalitet samt följer de biståndsbeslut och genomförandeplaner som ingår i uppdraget där individens medbestämmande står i fokus.
Om dig
Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete inom vård och omsorg, gärna inom hemtjänst. Är du utbildad undersköterska eller vårdbiträde är det meriterande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
För att du ska kunna kommunicera med brukare, anhöriga och kollegor, skriva och ta del av vårddokumentation samt erhålla medicindelegering krävs det att du har goda kunskaper i det svenska språket i både tal och skrift.
Som person har du hög integritet, är lyhörd, empatisk och du trivs med att arbeta självständigt. Du uppvisar ett stort engagemang för så väl brukare som verksamhet i samtliga relationer och handlingar.Övrig information
• En tjänst avseende tillsvidareanställning med start 2026-02-02 eller enligt överenskommelse. Arbetstiden är förlagd dag, kväll och helg.
Vi tar emot ansökningar via registrering i vårt rekryteringssystem, ej via e-mail eller brev. Du som söker måste vara beredd att uppvisa utdrag ur belastningsregistret. Vi kontrollerar ID-handling på de kandidater som vi intervjuar. Urval och intervjuer sker löpande - vänta därför inte med din ansökan!
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 modiga medarbetare. Vår organisation är indelad i nio förvaltningar och tillsammans jobbar vi för att Umeå ska växa med omtanke. Vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Tillsammans med oss får du jobba i samhällsviktiga uppdrag där du bidrar till att Umeå fortsätter vara tryggt, säkert och roligt.
Umeå är norra Sveriges största stad med ett rikt utbud av upplevelser och möjligheter. Vi är en förenings- och kulturstad som erbjuder ett rikare Umeåliv även utanför jobbet. Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: https://www.umea.se/flytta
Vi ska bli fler och därför söker vi kanske just dig? Vill du också mer? Vi erbjuder schyssta villkor, https://www.umea.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare/varaformaner.4.1b4d24fb1752122eb843bf.html
och goda utvecklingsmöjligheter för ett livslångt lärande. Och jobb som är viktiga för alla dem som lever och verkar här. Vi ser fram emot att höra från dig. Ersättning
Äldreomsorg, Din kommunala hemtjänst, Västra centrum hemtjänst
Peter Rundblad, enhetschef 090-162192
