Omvårdnadspersonal, Din kommunala hemtjänst, Hörnefors

Äldreomsorgen i Umeå kommun vill i närhet och samspel vara en resurs som frigör och stärker människors förmåga att leva ett självständigt liv.
Umeå kommuns hemtjänst är Umeås största utförare med längst erfarenhet av personlig omsorg och service. Kommunens hemtjänst ger olika former av stöd, service och omsorg i hemmet. Vi är den enhet som hanterar samtliga omvårdnadsinsatser där våra brukare bor i eget hem inom Umeå kommun. De flesta i vår personal är undersköterskor som vi kontinuerligt utbildar. Hemtjänsten ansvarar även för att svara på och hantera trygghetslarm som sker nattetid.
Vi på Hörnefors hemtjänst söker nu en ny viktig kollega till oss! Publiceringsdatum2025-09-09Arbetsuppgifter
Vi söker dig som genom ett gott bemötande och ett professionellt arbetssätt bistår våra äldre i deras vardag med bland annat personlig hygien, förflyttningar, tillredning av mat och att ge medicin.
I Din kommunala hemtjänst i Hörnefors finns det både dagpersonal och nattpersonal där vi tillsammans svarar på trygghetslarm alla tider på dygnet. Du arbetar utifrån uppdrag, där personen med hemtjänst medbestämmande står i fokus. Därigenom säkerställs att insatser utförs med god kvalitet enligt biståndsbeslut och individens genomförandeplan.
Om dig
Vi söker dig som har erfarenhet av arbete inom vård- och omsorg, gärna av hemtjänsten. Om du är utbildad undersköterska eller annan vårdutbildning som är likvärdig är det meriterande för tjänsten.
Som person är det viktigt att du är lyhörd, empatisk och har lätt för att prioritera vid svåra situationer. Du uppvisar ett stort engagemang för så väl den enskilde som verksamhet i samtliga relationer och handlingar.
Du trivs med att arbeta självständigt men har samtidigt en god förmåga att samarbeta med kollegor och andra professioner. Vi lägger alltid stor vikt vid personlig lämplighet.
För att du ska kunna kommunicera med kunder, anhöriga och kollegor, skriva och ta del av vårddokumentation samt erhålla läkemedelsdelegering krävs det att du har goda kunskaper i det svenska språket i både tal och skrift. Du behöver ha god datavana.
Pälsdjur och rökning förekommer på arbetsplatsen så du bör inte vara allergisk.
Tjänsten kräver B-körkort. Eftersom arbetsplatsen är belägen utanför Umeå så underlättare det om du också har tillgång till egen bil.
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag!
• En tillsvidare anställning, start 2025-11-01 eller enligt överenskommelse. Arbetstiderna är förlagda dag/kväll/helg.
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 medarbetare. Kommunen har cirka 440 chefer och verksamheten är indelad i åtta förvaltningar. Våra jobb och vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Umeå är en kulturstad i ständig utveckling. För att klara målet 200 000 invånare år 2050 behöver vi bli fler som arbetar för tillväxt och välfärd. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. De närmaste tio åren kommer vi att anställa omkring tusen medarbetare varje år. Vill du bli en av oss?
Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: https://www.umea.se/flytta
Umeå kommun ingår i tre förvaltningsområden för finska, meänkieli och samiska www.umea.se/minoriteter.
Som medarbetare hos oss i Umeå kommun kan du ta del av ett antal förmåner. Ta del av våra förmåner https://umea.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare/varaformaner.4.1b4d24fb1752122eb843bf.html
