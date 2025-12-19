Omvårdnadspersonal, Din kommunala hemtjänst, Haga/Berghem
Äldreomsorgen i Umeå kommun vill i närhet och samspel vara en resurs som frigör och stärker människors förmåga att leva ett självständigt liv.
Umeå kommuns hemtjänst är Umeås största utförare med längst erfarenhet av personlig omsorg och service. Kommunens hemtjänst ger olika former av stöd, service och omsorg i hemmet. Vi är den enhet som hanterar samtliga omvårdnadsinsatser där våra brukare bor i eget hem inom Umeå kommun.
Nu söker vi fler kollegor till oss på hemtjänstområdet Haga/Berghem!Publiceringsdatum2025-12-19Arbetsuppgifter
Som omvårdnadspersonal i den kommunala hemtjänsten ansvarar du för att planera och utföra omsorgsarbete i människors eget hem. Målet är att göra det möjligt för den äldre eller funktionshindrade att kunna bo kvar i sitt hem så länge de själva önskar. Du arbetar utifrån uppdraget, där brukarens medbestämmande står i fokus. Därigenom säkerställs att insatser utförs med god kvalitet enligt biståndsbeslut och genomförandeplan. På delegering av sjuksköterska delar du även medicin till dem som behöver.
Om dig
Vi söker dig som har erfarenhet av arbete inom äldreomsorgen. Det är meriterande om du är utbildad undersköterska eller vårdbiträde.
Som person har du hög integritet, är lyhörd, empatisk och du trivs med att arbeta så väl självständigt som i grupp. Du uppvisar ett stort engagemang för så väl brukare som verksamhet i samtliga relationer och handlingar. Vi lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet.
För att jobba hos oss krävs det att du har B-körkort. Du behöver också kunna cykla sommar- och vintertid.
Då flera av våra äldre har djur i sina hem bör du inte vara allergisk. Det kan även förekomma rökning.
I arbetet ingår tunga lyft, lyfthjälpmedel används efter delegering.
För att du ska kunna kommunicera med brukare, anhöriga och kollegor, skriva och ta del av vårddokumentation samt erhålla medicindelegering krävs det att du har goda kunskaper i det svenska språket i både tal och skrift.
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Detta görs som ett sista steg i rekryteringsprocessen.
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 modiga medarbetare. Vår organisation är indelad i nio förvaltningar och tillsammans jobbar vi för att Umeå ska växa med omtanke. Vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Tillsammans med oss får du jobba i samhällsviktiga uppdrag där du bidrar till att Umeå fortsätter vara tryggt, säkert och roligt.
Umeå är norra Sveriges största stad med ett rikt utbud av upplevelser och möjligheter. Vi är en förenings- och kulturstad som erbjuder ett rikare Umeåliv även utanför jobbet. Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: https://www.umea.se/flytta
Vi ska bli fler och därför söker vi kanske just dig? Vill du också mer? Vi erbjuder schyssta villkor, https://www.umea.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare/varaformaner.4.1b4d24fb1752122eb843bf.html
och goda utvecklingsmöjligheter för ett livslångt lärande. Och jobb som är viktiga för alla dem som lever och verkar här. Vi ser fram emot att höra från dig. Ersättning
