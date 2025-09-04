Omvårdnadsledare till Kirurgiavdelning akut och Öron-, näs- och halsavdelni
Region Skåne, Helsingborgs lasarett / Sjuksköterskejobb / Helsingborg Visa alla sjuksköterskejobb i Helsingborg
2025-09-04
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Helsingborgs lasarett i Helsingborg
, Landskrona
, Ängelholm
, Lund
, Malmö
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Är du en erfaren sjuksköterska som söker nya karriärvägar? Vi på Kirurgiavdelning akut och Öron-, näs- och halsavdelning. (Kava/ÖNH) söker nu en klinisk omvårdnadsledare. Vill du vara med och bygga upp vår verksamhet? Då ska du söka till oss.
På Kava/ÖNH vårdar vi främst patienter med akut kirurgiska sjukdomar. De vanligaste orsakerna till att man blir inlagd är olika bukdiagnoser, blödningar och trauma. Akut omvårdnad innebär även pre -och postoperativt omhändertagande. Vi vårdar även en mindre patientgrupp inom öron-, näs- och halsspecialiteten. Vi tar emot patienter under dygnets alla timmar och flest patienter läggs in via akutmottagningen.
Kava/ÖNH är idag under uppbyggnad och vår målbild är att långsiktigt ha möjlighet att öppna uppemot 18 till 22 platser. Det är en utmanande men lärorik miljö där teamet runt patienten arbetar tillsammans mot ett gemensamt mål. Hos oss arbetar läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och andra viktiga professioner för att erbjuda en trygg vård av högsta kvalitet. Vi söker nu en driven omvårdnadsledare som kan vara nyckelspelare i denna satsning.Publiceringsdatum2025-09-04Arbetsuppgifter
Som omvårdnadsledare hos oss erbjuder vi dig ett utvecklande arbete där du får möjlighet att bidra med din kompetens för patientens bästa genom att stötta och handleda omvårdnadspersonalen. Du verkar både patientnära i den kliniska verksamheten samt utbildar och handleder övrig personal.
I din roll som omvårdnadsledare agerar du som en mentor och ett pedagogiskt stöd åt omvårdnadspersonalen i den kliniska vardagen. Du handleder, utbildar, undervisar och ger återkoppling i omvårdnadssituationer. Därtill identifierar du utvecklingsområden för omvårdnaden och ger stöd i framtagning av nya rutiner, riktlinjer och arbetssätt samt säkerställer följsamheten till dessa. I ditt arbete är du en förebild för kollegor och inspirerar i det patientnära vårdarbetet för en trygg och säker vård. Vi värderar högt att du tydliggör verksamhetens mål samt arbetar för en ökad patientsäkerhet.
Du är underställd enhetschefen och bistår denne i kompetensutveckling av omvårdnadspersonal samt kvalitetssäkring och utveckling av enhetens omvårdnadsarbete. Omvårdnadsledaruppdraget kombineras med kliniskt sjuksköterskearbete med eget patientansvar utifrån verksamhetens behov. Kväll-, natt- och helgtjänstgöring förekommer i tjänsten.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård och som har flerårig klinisk erfarenhet av yrket inom akutsjukvård. Språkkunskaper i svenska som lägst motsvarar nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav för tjänsten.
Det är meriterande om du är specialistutbildad sjuksköterska inom kirurgi, akutsjukvård och/eller har specialistkunskap inom öronområdet, likaså om du har en magisterexamen i omvårdnad. Har du tidigare erfarenhet av omvårdnadsledning och kvalitetssäkring av omvårdnadsarbetet är det också meriterande. Vi ser det även som fördelaktigt om du har handledarutbildning inom hälso- och sjukvård samt om du är väl förtrogen med klinisk kunskap och tillämpning av evidensbaserad omvårdnadspraxis.
Som person är du målinriktad, strukturerad och kvalitetsmedveten. Du skapar engagemang i arbetsgruppen genom delaktighet och ett kontinuerligt lärande. Vi ser också att du har lätt för att skapa och bibehålla tvärprofessionella relationer samt att du är lyhörd och kommunicerar på ett tydligt, pedagogiskt sätt. Vidare har du en god förmåga att växla mellan självständigt arbete och teamarbete, allt efter verksamhetens behov. Du har ett genuint intresse för att utveckla vården, alltid med patienten i fokus. Vi är måna om att hitta rätt person för tjänsten och lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag, vi ser fram emot att lära känna dig!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Helsingborgs lasarett är en mångsidig arbetsplats med puls. Här bedriver vi akutsjukvård och specialistsjukvård dygnet runt. De flesta medicinska specialiteterna är representerade och det finns både intensivvård, förlossning och neonatalvård. Vi har även verksamhet på sjukhusen i Ängelholm och Landskrona. I Ängelholm utför vi en stor del av våra planerade operationer.
Vi är en lärande organisation i ständig utveckling. Hos oss får du goda möjlighet att växa och bredda ditt perspektiv i tvärprofessionella samarbeten med kollegor från olika verksamheter. Möjligheterna att kombinera forskning med kliniskt arbete är mycket goda och spännande forskningsprojekt bedrivs inom flera områden. Vi har ett omfattande utbildningsuppdrag, hos oss genomgår många av morgondagens kollegor sin kliniska utbildning.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C276210". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Region Skåne, Helsingborgs lasarett Kontakt
Susanne Landin, Enhetschef Susanne.Landin@skane.se 042-406 24 16 Jobbnummer
9492552