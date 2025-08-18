Omvårdnadsledare till Gynakuten och Gynavdelning
2025-08-18
Är du sjuksköterska eller barnmorska med intresse för ledarskap och omvårdnadsutveckling kombinerat med kliniskt arbete?
Du erbjuds
ett spännande uppdrag där du driver verksamheten framåt i nära samarbete med oss omvårdnadschefer
en varierad tjänst med kombination av kliniskt och administrativt arbete
en tjänst med 40 timmars arbetsvecka, arbete var femte helg och cirka ett kvällspass per vecka - där du alltid är ledig på röda dagar
fri tillgång till våra moderna personalgym i både Huddinge och Solna.
Publiceringsdatum2025-08-18Om tjänsten
Gynakuten har öppet dygnet runt årets alla dagar. Vi tar emot patienter med svåra gynekologiska besvär med eller utan graviditet, så som exempelvis lågt sittande buksmärta, vaginal blödning, missfall eller postoperativa infektioner.
Den gynekologiska slutenvårdsavdelningen har elva vårdplatser med både elektivt och akut flöde. Vi vårdar patienter i alla åldrar med benigna gynekologiska sjukdomstillstånd, gravida och nyförlösta kvinnor och patienter som genomgår abort.
I rollen kommer du att:
leda, samordna och utveckla vården utifrån aktuell forskning och evidens
identifiera och analysera risker och eventuella problem i arbetet samt utveckla och implementera förbättringsåtgärder
ansvara för introduktion av nya kollegor samt är ett stöd i det dagliga omvårdnadsarbetet.
Vi söker dig som
är pedagogisk och trivs med att stötta och utveckla dina kollegor
har en god struktur i ditt dagliga arbete
har förmåga att driva projekt och ta ansvar för att saker blir genomförda
är initiativtagande och bidrar med förbättringsförslag och utvecklingsidéer.KvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska/barnmorska, lägst steg 4 i Region Stockholms kompetensstege
Meriterande:
Tidigare arbetsledande roll
Erfarenhet inom gynekologi.
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/var-arbetsplats/totalforsvarsplikt-allman-tjansteplikt-och-krigsplaceringar-pa-karolinska-universitetssjukhuset/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Läs gärna mer om oss på https://www.karolinska.se/
och följ oss på sociala medier!
Tema Kvinnohälsa och hälsoprofessioner
Kvinnohälsa omfattar all verksamhet inom reproduktionsmedicin, benign gynekologisk vård, graviditets-, förlossnings- och fostermedicinsk vård i både Huddinge och Solna. Vi har även ett nationellt högspecialiserat uppdrag inom fostermedicin. https://www.karolinska.se/om-oss/teman-och-funktioner/tema-kvinnohalsa-och-halsoprofessioner/
Hälsoprofessioner; fysioterapeuter, arbetsterapeuter, kuratorer, dietister, logopeder och psykologer möter patienternas behov och skapar mervärde i samarbetet tillsammans med andra professioner inom sjukhusets alla teman och funktioner.
