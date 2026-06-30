Omvårdnadsledare steg 5 till Vårdavdelning 16/AVA Internmedicin
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2026-06-30
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Vårdavdelning 16/AVA är en internmedicinsk akutvårdsavdelning där vi vårdar patienter med ett brett spektrum av akuta sjukdomstillstånd. Hos oss kombineras högt patientflöde med avancerad omvårdnad, vilket ställer krav på flexibilitet, klinisk skicklighet och ett nära samarbete mellan professionerna.
Förutom våra akutvårdsplatser har vi en observationsenhet och en övervakningsenhet där vi bland annat vårdar patienter med intoxikationer, kramper, anafylaxi, ketoacidos, behov av NIV och andra tillstånd som kräver tät övervakning. Våra patienter har ofta korta vårdtider, vilket innebär att ett personcentrerat arbetssätt, god samverkan och säkra vårdövergångar är avgörande för en god och trygg vård.Publiceringsdatum2026-06-30Dina arbetsuppgifter
Som omvårdnadsledare har du ett delegerat ansvar för utvecklingen av det kliniska omvårdnadsområdet i nära samverkan med vårdenhetschef, den andra omvårdnadsledaren och det interprofessionella teamet, både inom och utanför verksamhetsområdet.
Tillsammans leder, samordnar och utvecklar ni omvårdnaden med fokus på kvalitet, patientsäkerhet och personcentrerad vård. Du är en klinisk förebild och ett stöd för hela vårdteamet i det dagliga arbetet samt bidrar till introduktion, handledning och utbildning av omvårdnadspersonal.
Du ansvarar för att utveckla verksamhetens arbetssätt och omvårdnadsrutiner utifrån aktuell forskning och evidens samt säkerställa att dessa implementeras och följs i det dagliga arbetet.
En viktig del av uppdraget är att bidra till trygga och välplanerade vårdövergångar. Du arbetar tillsammans med kollegor och externa samverkansparter för att säkerställa en säker utskrivningsprocess och rätt vård på rätt vårdnivå. Vi ser därför gärna att du har specialistkompetens som kan bidra med fördjupad kunskap inom exempelvis utskrivningsplanering, samverkan och personcentrerad vård.
Tjänsten innebär ett nära samarbete med avdelningens andra omvårdnadsledare.
Som omvårdnadsledare kombinerar du kliniskt arbete med utvecklingsarbete enligt överenskommelse (minst 20 procent), i tjänsten ingår även en helg per månad.Kvalifikationer
Vi söker dig som är en engagerad och erfaren sjuksköterska med specialistkompetens eller magisterexamen och som vill vara med och vidareutveckla omvårdnaden på AVA. Du drivs av att förbättra vården, utveckla arbetssätt och dela med dig av din kunskap till kollegor.
Du är trygg i din yrkesroll och har ett genuint intresse för omvårdnadsutveckling, kvalitetsarbete och personcentrerad vård. Du trivs i en verksamhet där tempot är högt, förändringar sker snabbt och där du behöver kunna växla mellan strategiskt utvecklingsarbete och kliniskt arbete nära patienten.
Som person är du pedagogisk, kommunikativ och inspirerande. Du har lätt för att skapa förtroendefulla relationer, samarbetar väl med olika professioner och har förmågan att engagera och utveckla dina kollegor. Du är strukturerad, lösningsorienterad och trygg i att fatta beslut även när förutsättningarna förändras snabbt.
Att vara omvårdnadsledare innebär att du har reell och formell kompetens enligt steg 5 för Kompetensstegar - Region Stockholm Formell kompetens innebär att du uppfyller någon av nedanstående:
Legitimerad sjuksköterska med magisterexamen
Specialistsjuksköterska
Legitimerad barnmorska med magisterexamen eller motsvarande kompetens definierad av verksamheten
Samt:
Klinisk erfarenhet inom relevant specialitet/akutsjukvård (minst 5 år)
Vårdpedagogik/Handledarutbildning inom hälso- och sjukvård (7,5 högskolepoäng)
Meriterande
Specialistutbildning inom distriktssjukvård, akutsjukvård eller annan specialistutbildning som arbetsgivaren bedömer relevant.
Erfarenhet av kvalitets- och förbättringsarbete.
Erfarenhet av implementering av nya arbetssätt eller kliniska riktlinjer.
Erfarenhet av samordnad utskrivningsplanering och samverkan mellan slutenvård, primärvård och kommun.
Erbjudande
Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och därför månar vi om att du ska ha ett utvecklande, tryggt och hållbart arbetsliv. Vi erbjuder många olika förmåner och fördelar oavsett var du befinner dig i livet och i karriären.Övrig information
Södersjukhuset tillämpar kontroll i belastningsregistret före beslut om anställning. I denna rekrytering arbetar vi med löpande med urval och intervjuer.
Varmt välkommen med din ansökan som ska innehålla:
CV
Tjänstgöringsintyg (klinisk erfarenhet)
Examensbevis leg sjuksköterska/barnmorska med magister eller specialistsjuksköterska
Bevis om legitimation från Socialstyrelsen
Kursintyg Vårdpedagogik/handledarutbildning (7,5 hp)
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Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
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Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016), https://www.regionstockholm.se/jobb/lediga-jobb/
Box 22550 (visa karta
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104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Södersjukhuset Jobbnummer
9984337