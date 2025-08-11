Omvårdnadsledande sjuksköterska (steg 5) avd. 19, Södertälje sjukhus
Vill du jobba i ett verksamhetsområde som fokuserar på omvårdnad med ett tätt samarbete där flexibilitet och öppenhet värdesätts? Vi är ett stort verksamhetsområde vilket ger dig möjlighet att vidareutveckla dina kunskaper och du kan få möjlighet att prova på fler av våra olika vårdområden.
VO Vård representerade Södertälje sjukhus i studien Magnet4Europe, nu arbetar vi vidare med magnetmodellen för att möjliggöra en god arbetsmiljö och omvårdnadsutveckling.
Hos oss arbetar undersköterskor och sjuksköterskor, verksamhetsområdet leds också av sjuksköterskor. Vi bedriver vård inom flera olika områden som internmedicin, kirurgi, ortopedi, geriatrik och palliativ vård. Vi är totalt 360 personer fördelat på nio vårdavdelningar och ASIH och har i dagsläget 173 vårdplatser.
Omvårdnadsledande sjuksköterska (steg 5) med inriktning ortopedi och/eller urologi till avdelning 19 på Södertälje sjukhus:
Som steg 5-sjuksköterska på avdelning 19 har du en central roll i att leda den övergripande utvecklingen inom ditt definierade vårdområde, med inriktning mot ortopedi och/eller urologi. Du ansvarar för att säkerställa ett evidensbaserat arbetssätt och driver aktivt förbättringsarbeten, exempelvis kommer du att vara med i införandet av omvårdnadsronder inom verksamhetsområdet.
Du initierar och upprätthåller ett gott samarbete i de multidisciplinära teamen, där olika yrkesprofessioner samverkar, samt mellan olika kliniska verksamheter såsom mottagning, operation och IVA. Genom att följa patientens vårdresa och dra lärdom av andra verksamheter bidrar du till en sammanhållen och lärande vårdkedja med målet att ständigt förbättra kvaliteten och säkerställa god patientsäkerhet.
Som omvårdnadsledande sjuksköterska är du också en mentor för dina kollegor. Du fungerar som ett föredöme inom såväl din egen avdelning som inom hela verksamhetsområdet - och även utanför. Du deltar aktivt i steg 5-nätverket samt är engagerad i och driver projekt inom ramen för Magnetomvårdnad på Södertälje sjukhus.
Tjänsten innebär att du har reell och formell kompetens enligt steg 5 i kompetensstegen för sjuksköterskor inom Region Stockholm. Läs mer här: Sjuksköterskor i klinisk vård - Region Stockholm
Dina personliga egenskaper:
Vi söker dig som är självgående och gillar att driva utveckling och förbättringsarbeten. Du har en god samarbetsförmåga och trivs i tvärprofessionella team där du bidrar till en lärande och öppen arbetsmiljö. Din helhetssyn gör att du ser hela vårdkedjan och verkar för kontinuitet, kvalitet och trygghet för patienten. Med din pedagogisk insikt stöttar du kollegor och fungerar som en tydlig förebild.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet i denna rekrytering.
Dina kvalifikationer:
• Legitimerad sjuksköterska med magisterexamen.
• Minst 5 års klinisk erfarenhet som sjuksköterska inom akutsjukvård.
• Vårdpedagogik/handledarutbildning (7,5 högskolepoäng).
Meriterande:
• Vidareutbildning inom ortopedi och/eller urologi.
Anställningsform:
Tillsvidareanställning, heltid dag, kväll och helg. Möjlighet till nattpass finns. Tjänsten innebär 80% kliniskt som sjuksköterska och 20% tid för uppdraget, detta kan variera utifrån verksamhetens behov.
Som sjuksköterska inom 24/7-verksamhet tillämpas arbetstidsavtal med möjlighet till kvarstannandebonus (i tid) och förkortad veckoarbetstid vid nattarbete. Om du arbetar förtätad helg och fler schemalagda nätter har du även möjlighet till ytterligare intjänad tid som kan tas ut i ledig tid, pengar eller pensionsavsättning.
Intervjuer till denna tjänst kan komma att ske fortlöpande så skicka gärna in din ansökan redan idag!
Ditt sjukhus genom karriären:
Vi är stolta över att vara ett mellanstort akutsjukhus med korta beslutsvägar och närvarande chefer. Vi har en stöttande kultur som ger dig möjlighet att växa i din roll och få nya utmaningar. Vi är cirka 1300 medarbetare.
Anställningsförmåner:
Friskvårdsbidrag
Personalgym, inomhus och utomhus
Friskvårdsrabatter
Ersättning vid sjukvårdsbesök
Fler semesterdagar efter du fyller 40
Kompensation vid föräldraledighet
Läs mer om fler förmåner på vår webb: Våra förmåner (sodertaljesjukhus.se)
Du tar dig till Södertälje sjukhus med pendeltåg, buss eller bil. Vi har cykelgarage för dig som vill cykla hit. För dig som bor i Stockholm kan direktbussen från liljeholmen vara det snabbaste alternativet, sök i SL-appen efter Polhemsgatan (Södertälje).
Ditt sjukhus genom livet:
Vi brukar säga att vi är Ditt sjukhus genom livet, eftersom vi finns här för våra patienter under livets alla skeden. Vi erbjuder specialistvård inom internmedicin, kirurgi, ortopedi, urologi, obstetrik-gynekologi, pediatrik, geriatrik, palliativ vård och ASIH. Vår akutmottagning och förlossning har öppet dygnet runt. Vi har också en omfattande radiologisk verksamhet. Hos oss finns en trygg och tillgänglig hälso- och sjukvård. Vi är en del av Region Stockholm.
Inlämnade ansökningshandlingar betraktas som allmän handling och kan på begäran lämnas ut till utomstående enligt Offentlighets- och sekretesslagen.
