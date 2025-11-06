Omvårdnadschef Till Mottagningarna För Endoskopi, Ercp Samt Övre Buk
Region Stockholm / Sjukvårdschefsjobb / Stockholm Visa alla sjukvårdschefsjobb i Stockholm
2025-11-06
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Är du legitimerad sjuksköterska och trivs i ledarrollen? Vi söker en omvårdnadschef till Endoskopimottagning Huddinge och Solna, ERCP-enheten samt dagvård Övre buk Huddinge.
Låter detta som något för dig? Då ska du läsa vidare!
Du erbjuds
möjligheten att påverka och utveckla framtidens cancersjukvård
en ledande roll där du får chansen att driva utvecklings- och förändringsarbeten
nära samarbete med övriga omvårdnadschefer och sektionschefer inom enheten samt inom Tema Cancer
att ta del av Karolinska Universitetssjukhusets egen chefsintroduktion, läs mer om hur det är att arbeta som chef på Karolinska Universitetssjukhuset här.
Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig.Publiceringsdatum2025-11-06Om tjänsten
Omvårdnadsområde 1 (OO1) är ett av tre omvårdnadsområden inom Tema Cancer. OO1 bedriver högspecialiserad omvårdnad inom såväl benigna som maligna cancersjukdomar i både Huddinge och Solna. Endoskopimottagningen finns på båda siter och här bedrivs högspecialiserad endoskopisk verksamhet med såväl elektiva som akuta undersökningar och behandlingar. Vi utför bland annat gastroskopi, koloskopi, endoskopiskt ultraljud med finnålspunktion, ESD samt PEG-inläggningar.
I Huddinge finns även vår ERCP-enhet, där avancerade interventioner såsom ERCP och endoskopiskt ultraljud utförs under narkos. Hos dagvård Övre buk behandlas patienter från samtliga flöden inom övre buk-området. Här vårdas patienter som ska genomgå endoskopiska interventioner i narkos, kirurgiska ingrepp och andra behandlingar.
Som omvårdnadschef inom dessa områden är du anställd inom OO1 med placering på Endoskopimottagning i Huddinge och Solna, ERCP samt dagvård Övre buk i Huddinge.
Dina arbetsområden innefattar bland annat:
leda och fördela arbetet inom ERCP, Endoskopi och dagvård Övre buk
ansvar för en god och säker vård till våra patienter samt främja en god och säker arbetsmiljö för dina medarbetare
tätt samarbete med övriga omvårdnadschefer och sektionschefer inom enheten samt med andra vårdflöden inom sjukhuset
ingå och aktivt delta i OO1s ledningsgrupp.
För oss är det multidisciplinära teamet avgörande för att lyckas. I rollen ingår du i ett team bestående av både chefer och kliniker från många olika discipliner. Du följs upp på utfall, kvalitets- och produktionsmått och rapporterar till verksamhetschef. Du är verksamhetens och Karolinska Universitetssjukhusets representant så väl internt som externt.
Tjänsten är ett förstalinjechefsuppdrag kopplad till ett chefsförordnande som gäller tillsvidare.
Vi söker dig som
är en skicklig relationsbyggare med förmåga att inge förtroende, du är tydlig i ditt ledarskap och kan visa vägen framåt för medarbetarna i en föränderlig organisation
visar dina medarbetare personlig omtanke och kan inspirera dem att utvecklas i sina yrkesroller prioriterar, planerar och tar beslut utifrån mål och resultat samt förändrar din inriktning när målen ändras
har helhetssyn och i din roll skapar förutsättningar för ett öppet arbetsklimat som utgör grund för delaktighet och engagemang
står upp för yrkesetiska koder och visar samsyn och respekt i vårdmötet.
Som universitetssjukhus ingår forskning, utbildning och högspecialiserad vård i vårt huvuduppdrag. Vi värdesätter därför att du har god akademisk kompetens samt ditt engagemang för att den senaste evidensbaserade och personcentrerade vården tillämpas.
Vi ser det som en självklarhet att du delar våra värderingar Ansvar - Medmänsklighet - Helhetssyn och vår vision Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.KvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård
Erfarenhet av chefsuppdrag eller liknande ledande roll
God akademisk kompetens samt akademiska meriter.
Meriterande:
Erfarenhet av ledarskap i komplexa miljöer
Dokumenterad erfarenhet av förändringsarbete.
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan ske löpande, så sök gärna så snart som möjligt.
I vår rekryteringsprocess kan vi komma att använda oss av Assessios tester MAP och Matrigma. MAP är ett personlighetstest och Matrigma är ett icke-verbalt begåvningstest och båda bygger på arbetspsykologisk forskning. Testerna används som ett komplement till dina erfarenheter och kompetenser och syftet är att göra vår urvalsprocess kvalitetssäker och transparent.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/6676". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Karolinska Universitetssjukhuset, Tema Cancer Kontakt
Camilla Hultberg 076-0501782 Jobbnummer
9591569