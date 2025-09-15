Omvårdnadsarbete i familjärt äldreboende

Andreas Ands Minne, Stiftelsen / Undersköterskejobb / Uppsala
2025-09-15


Stiftelsen Andreas Ands minne är ett litet familjärt äldreboende i Luthagen, Uppsala. Vi söker dig som är utbildad undersköterska till en tillsvidareanställning/provanställning på natten.
Dina kvalifikationer som engagemang, omsorg av äldre och noggrannhet ser vi som meriterande. Du kommer att få arbeta i en positiv arbetsmiljö där rätt person gör rätt saker. Tex du som undersköterska har omvårdnad som specialitet och inte arbetsuppgifter som lokalvårdare eller kock.
Du kommer att arbeta tillsammans med en koordinator i omvårdnaden som är undersköterskans samordnare och ledare och du träffar dina kollegor på kvällen och på morgonens rapport.
Tjänsten är i första hand på natten (88%) där du alltid arbetar tillsammans med en kollega. Vi ställer stora krav på samarbete.
Dina språkkunskaper i svenska ska vara goda.
Vi har en trevlig uppvuxen trädgård för våra boenden, anhöriga och personal.

Varmt välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
E-post: annelouise.malm@andreasand.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Undersköterska NATT".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Andreas Ands Minne, Stiftelsen

Arbetsplats
Andreas Ands Minne, Stiftelsen

Kontakt
Personalansvarig
Anne louise Malm
anneloouise.malm@andreasand.se
070-2832224

Jobbnummer
9507608

