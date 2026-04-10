Omvårdnadsansvarig till ME Perioperativ Medicin, Solna
Region Stockholm / Sjuksköterskejobb / Solna Visa alla sjuksköterskejobb i Solna
2026-04-10
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Solna
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige
Vill du vara med och strategiskt utveckla arbetet inom omvårdnad på ME Perioperativ Medicin Solna? I rollen får du en nyckelposition där du leder, utvecklar och samordnar omvårdnadsarbetet i nära samarbete med chefer och nyckelfunktioner. Här får du möjlighet att företräda omvårdnaden som kunskapsområde.
Du erbjuds
möjlighet att vid sidan av din kliniska tjänst arbeta cirka 50% med att driva, samordna och vidareutveckla arbetet med omvårdnad
ett nära samarbete med ledningsgrupp, chefer och tvärprofessionella funktioner inom hela verksamheten.
Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig.

Om tjänsten
Rollen som omvårdnadsansvarig är central i Perioperativ Medicin Solnas arbete med att driva och utveckla evidensbaserad och personcentrerad omvårdnad. Du kommer bidra till en tydlig struktur för samverkan, rapportering och uppföljning av omvårdnadsarbetet. Uppdraget innebär att ansvara för att utveckla en långsiktig hållbar forskningsstrategi för Perioperativ omvårdnad.
Vara en stödjande funktion för omvårdnadschefer i frågor som rör omvårdnad genom att initiera, driva och stödja utvecklingsarbete inom omvårdnad. Du kommer delta i exempelvis i Omvårdnadsrådet, BUS-dag (biträdande universitetssjuksköterskor) i samarbete med övriga OVA inom Perioperativ Medicin. Men även sjukhusövergripande nätverk och möten i omvårdnadsfrågor.
En annan del är att samordna och coacha BUS och US (Universitetssjuksköterskor), inom egna ME.
Du kommer regelbundet att genomföra kvalitetsuppföljning av omvårdnadsåtgärder. Tillsammans med omvårdnadschefer kommer du bistå i arbetet med att konkretisera kompetensstegarna för sjuksköterskor och undersköterskor.
Viktigt är också att du har ett intresse för forskning och bevakar och förmedla ny vårdvetenskaplig forskning ur ett omvårdnadsperspektiv. Du kommer att kvalitetsgranska och säkerställa aktualitet i rutiner och riktlinjer.
Uppdraget är ett förordnande på tre år och omfattar 50 % som OVA och 50 % för kliniskt arbete. Under veckorna 25-34 samt vecka 52-1 utförs kliniskt arbete utifrån verksamhetens behov. Rollen rapporterar till vårdenhetschef och har även anställning under en omvårdnadschef. Rollen är verksamhetsövergripande och utgör en nyckelfunktion i arbetet med att säkerställa en god omvårdnadsstrategi och forskningsutveckling.
Vi söker dig som
har en stark helhetssyn och förmåga att se samband mellan struktur, arbetssätt och resultat i verksamheten
har en välutvecklad problemlösande och initiativtagande förmåga som leder till konkreta förbättringsåtgärder
är relationsskapande och har lätt för att skapa förtroende i samarbete med chefer, medarbetare och andra funktioner
är självgående, tar initiativ och driver ditt arbete framåt på ett strukturerat och ansvarstagande sätt
har god analytisk förmåga med erfarenhet av att arbeta strukturerat med data, uppföljning och rapportering
har förmåga att kommunicera tydligt och samarbeta med olika professioner och organisatoriska nivåer.KvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom anestesi eller operation
Universitetssjuksköterska steg 7 alternativt motsvarande kompetensnivå
Dokumenterad erfarenhet av forskning inom omvårdnadsområdet
Meriterande:
Erfarenhet av arbete i perioperativ verksamhet eller annan högspecialiserad vårdmiljö
Erfarenhet av att leda förbättringsarbete, projekt eller tvärprofessionella grupper
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. Här kan du läsa mer om rekryteringsprocessen och om vilka kontroller som utförs på Karolinska.
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. Läs mer om vad det innebär här.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Läs gärna mer om oss på karolinska.se och följ oss på sociala medier!
Funktion Perioperativ Medicin och Intensivvård
Funktion Perioperativ Medicin och Intensivvård är sjukhusets samlade resurs för anestesi, operation, pre- och postoperativ vård samt intensivvård för vuxna. Vi ansvarar också för tryckkammare (HBO), högspecialiserad smärtvård och de steriltekniska enheterna. Här kan du läsa mer om oss. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016), https://www.regionstockholm.se/jobb-1/Lediga-jobb/#!/
Box 22550 (visa karta
)
104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholm Kontakt
Cecilia Martin-Löf cecilia.martin-lof@regionstockholm.se 08-12355000
9847399