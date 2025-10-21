Omvårdnadsansvarig till Barnoperationsavdelningarna och Barnuppvaket
2025-10-21
Vi söker en Omvårdnadsansvarig specialistsjuksköterska (OVA) till barnoperationsavdelningarna i Solna och Huddinge samt barnuppvaket i Solna.
Som en nyckelperson inom strategisk omvårdnad på Karolinska Universitetssjukhuset kombinerar du rollen som OVA med forskning och klinisk förankring och blir en viktig del av funktion BarnPMI!
Du erbjuds
ett spännande uppdrag där du får vara en nyckelperson i att strategiskt driva, handleda, följa upp och utveckla omvårdnad inom vård, forskning och utbildning
att arbeta i en miljö där vi hjälps åt, ser och bekräftar varandra och vi tror på en inkluderande arbetsmiljö
att handleda, coacha och projektleda utvecklingsarbeten tillsammans med sektionens chefer.
Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig.
Funktion BarnPMI utgör en av få specialiserade verksamheter för anestesi-, operation och intensivvård för barn i Sverige och har som uppdrag att bedriva forskning, undervisning och sjukvård på hög internationell nivå.
BarnPMI bedriver framför allt högspecialiserad vård och hos oss arbetar både grundutbildade och vidareutbildade medarbetare. BarnPMI består av två medicinska enheter: Enheten för Perioperativ medicin samt enheten för Intensivvård, ECMO och transport där vi också tar emot en stor mängd utomläns- och utomlandspatienter.
I uppdraget ingår att:
verka för god och säker omvårdnad inom verksamheten
identifiera ny kunskap och säkerställa att den omsätts inom verksamheten
bistå vårdenhetschefen i uppdraget att säkra högkvalitativ omvårdnad för patientgrupperna
skapa förutsättningar för kompetensutveckling, vidareutbildning och fördjupning
bereda möjligheter för Forskning, Utbildning och Utveckling (FoUUI).
Vi söker dig som
är en driven och ansvarstagande person med ett helhetsperspektiv och en hög förmåga att stärka interprofessionellt teamarbete
besitter och delar aktivt med dig av kunskap och erfarenhet av implementeringsarbete på ett entusiasmerande sätt
har en mycket god kommunikativ förmåga i både tal och skrift
har ett öppet och lösningsorienterat förhållningssätt, där du ser möjligheter i förändringar och kan prioritera och fokusera på ditt arbete även under snabbt förändrade omständigheter
är nyfiken, tar egna initiativ och tycker att det är spännande att vara med och utveckla samt påverka.
Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighetKvalifikationerKvalifikationer
Specialistsjuksköterska
Masterutbildning
Meriterande:
Doktorsexamen
Klinisk erfarenhet inom specialitet
Utbildnings- och/eller handledarmeriter
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/var-arbetsplats/totalforsvarsplikt-allman-tjansteplikt-och-krigsplaceringar-pa-karolinska-universitetssjukhuset/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Läs gärna mer om oss på https://www.karolinska.se/
och följ oss på sociala medier!
Funktion Barn PMI
Barn-Perioperativ medicin och intensivvård bedriver sjukvård på hög internationell nivå. Vi ansvarar för transporter av svårt sjuka patienter och vård på BIVA/ECMO. https://www.karolinska.se/for-vardgivare/funktion-barn-perioperativ-medicin-intensivvard-och-transport/ Ersättning
