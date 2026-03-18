Omvårdnadsansvarig sjuksköterska med lön upp till 75 000 kr/månad
Omvårdnadsansvarig sjuksköterska med toppersättning - HSV Sydost
Bli omvårdnadsansvarig sjuksköterska och tjäna upp till 75 000 kr/månad! Vi söker dig till en eftertraktad heltidsroll inom hemsjukvård med stabilt kontrakt och dagtidsschema.
Uppdragets detaljer
Roll: Omvårdnadsansvarig sjuksköterska
Plats: Örebro
Period: 1 april - 31 maj 2026 (12 veckor)
Arbetstid: Mån-fre 07:00-16:00 (30 min rast)
Omfattning: 100% heltid
Lön: Upp till 75 000 kr/månad

Arbetsuppgifter
Ansvar för omvårdnadsplanering och patientbesök
Medicinska bedömningar och läkemedelshantering
Teamsamarbete för optimal omsorg
Dokumentation i Lifecare HSLKvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska
Cykelvana för patientbesök
Körkort (manuell växellåda)
Erfarenhet från hemsjukvård
VårdIX erbjuder
Marknadsledande lön upp till 75 000 kr/mån
Tjänstepension och trygghetsförsäkring
Reseersättning vid behov
Personlig introduktion och handledning
Sista dag att ansöka är Omgående - tjänsten tillsätts löpande!
Säkra din plats och attraktiva lön genom att skicka CV, körkortskopia och referenser till: info@vardix.se
030 444 999 www.vardix.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-24
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare VårdIX AB
(org.nr 559452-9355) Arbetsplats
Örebro Kontakt
Sam Souid sam@cleverex.se
9806068