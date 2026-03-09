Omvårdnadsansvarig sjuksköterska, Huddinge kommun
Värderar du närhet, att växa och skapa de bästa förutsättningarna för alla som bor och verkar i Huddinge kommun? Då erbjuder vi mängder av karriärmöjligheter i en välfungerande och växande kommun med både natur och storstadspuls runt hörnet. Hos oss känner du dig trygg, delaktig och stolt när vi med kraft gör skillnad, varje dag. I Huddinge kommun arbetar vi för att skapa ett hållbart samhälle, där natur, teknik och god service samspelar. Huddinge är en stor Stockholmskommun med cirka 6 400 medarbetare och fler än 110 000 invånare.
Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen.
Huddinge kommun arbetar för att vara en trygg, rättssäker och professionell verksamhet. Som en del av vår rekryteringsprocess kan vi därför komma att genomföra bakgrundskontroller och begära registerutdrag i slutskedet av vissa rekryteringar. Om du blir aktuell för detta får du tydlig information och möjlighet att lämna ditt samtycke innan kontrollen genomförs.
Socialförvaltningen ansvarar för individ- och familjeomsorg, äldreomsorg och omsorg för personer med funktionsnedsättningar. Vi arbetar förebyggande med stöd, insatser och myndighetsutövning till barn, ungdomar, familjer, vuxna, äldre och personer med funktionsnedsättning.
Vårt uppdrag är att öka individers förutsättningar att leva under så bra levnadsvillkor som möjligt samt att stärka individer till att leva ett självständigt liv. Vi är en socialtjänst som ligger i framkant i preventionsarbetet och i omställningsarbetet till en än mer lätt tillgänglig och kunskapsbaserad socialtjänst.
Som sjuksköterska i Huddinge kommun har du en central och ansvarsfull roll i att säkerställa trygghet, hälsa och välbefinnande för våra boende i särskilt boende, somatik och demens. Din kompetens och ditt engagemang är avgörande för att skapa en miljö där varje enskild individ bemöts med respekt, värdighet och omtanke. Vi söker nu 2 tillsvidareanställda omvårdnadsansvariga sjuksköterskor till Huddinge kommun, sjuksköterskeenheten. Huddinge kommun bedriver 5 olika särskilda boende, 4 i centrala Huddinge och 1 i Trångsund. Det krävs en professionell skicklighet och en varm människosyn där din insats gör skillnad varje dag. Du skapar förutsättningar för att våra boende ska känna sig sedda, trygga och värdefulla. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar;
• Medicinsk vård- och behandling - ansvara för läkemedelshantering, följa upp hälsotillstånd, identifiera förändringar och initiera åtgärder i samråd med hela teamet runt den boende.
• Omsorgsplanering och dokumentation - upprätta, följa upp och revidera individuella vårdplaner med fokus på de boendes önskemål och behov. Dokumentera vårdinsatser systematiskt för att säkerställa kontinuitet och kvalitet i vården.
• Samverkan och stöd - du ska vara en länk mellan boende, närstående och teamet runt den boende. Ge stöd och information till närstående och samarbeta med dina kollegor för att skapa en helhetssyn kring varje enskild individ.
• Psykosocialt arbete - du ska skapa trygghet genom personcentrerat förhållningssätt där du lyssnar och ser varje individ. Stödja de boende i vardagen och bidra till meningsfulla aktiviteter som stärker livskvalité.
• Utbildning och handledning - du ska vara en resurs för kollegor och bidra till kontinuerlig kompetensutveckling i somatik- och demens, vilket är avgörande för att möta de utmaningar som sjukdom och åldrande kan innebära.
Om dig
Du ska vara legitimerad sjuksköterska och vi ser gärna att du har erfarenhet inom äldreomsorg. Meriterande med specialistutbildning i framförallt vård av äldre, geriatrik och demens. Du ska ha goda färdigheter i att handleda omsorgspersonal och vara deras stöd och trygghet i hälso- och sjukvårdsfrågor. I arbetet ingår dokumentation vilket innebär att du ska kunna uttrycka dig väl i tal och skrift samt ha goda datakunskaper.
Du har förmåga att leda och motivera, hitta lösningar och se möjligheter. Du behöver kunna planera och prioritera ditt arbete och vara trygg i att arbeta självständigt och trivas med att arbeta i team. I ditt arbeta har du nära kontakt med de äldre och deras närstående och det är viktigt att du har lätt för att bygga relationer med ett bra bemötande.
Varför Huddinge?
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag: https://www.huddinge.se/arbete-och-karriar/arbeta-i-huddinge-kommun/#Formaner
(https://www.huddinge.se/arbete-och-karriar/arbeta-i-huddinge-kommun/#Formaner)
Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se Facklig kontaktinformation (https://www.huddinge.se/arbete-och-karriar/ledigajobb/facklig-kontaktinformation/)
Upplysningar
Vid frågor om tjänsten, vänligen kontakta Eva Lindblom Enhetschef: eva.lindblom@huddinge.se
För att vi ska kunna hantera alla ansökningar på bästa sätt ber vi dig att söka direkt via våra utannonserade tjänster. Vi tar inte emot spontana ansökningar via e-post.
För denna tjänst behöver du kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan påbörjas.
