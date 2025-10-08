Omtyckt VC på Södermalm växer och söker ny Specialist i allmänmedicin
Innovatrek AB / Läkarjobb / Stockholm Visa alla läkarjobb i Stockholm
2025-10-08
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Innovatrek AB i Stockholm
, Sollentuna
, Upplands Väsby
, Södertälje
, Enköping
eller i hela Sverige
Vi är en läkardriven vårdcentral på Södermalm med 7600 listade patienter. Vårdcentralen är omtyckt och vi har högt i tak och nära samarbeten.
Vi önskar nu anställa en specialist i allmänmedicin till vårt team. Arbetet är ett varierat sedvanligt primärvårdsarbete med mottagningsbesök.
För oss är det viktigt att du känner ett stort ansvar i ditt jobb och att du har ett genuint intresse för patienterna. I utbyte får du en trivsam vårdcentral i vackra lokaler med 5 meter i takhöjd, frihet att utforma hur du vill lägga upp ditt arbete och en stabil miljö med nöjda patienter. Vi har friskvårdsbidrag och generellt en mycket flexibel miljö. Individuell och konkurrenskraftig lönesättning tillämpas.
Tillträde efter överenskommelse. Tillsättning sker löpande, så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt. Tjänstgöringsgrad deltid eller heltid.
Titta gärna på vår hemsida och lär dig mer om Sofia Vårdcentral: www.sofiavardcentral.se
Välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss kontakt med förmedlingsfirmor, bemanningsbolag och dylikt. Likaså annonssäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-07
E-post: anousheh.ghamari@attundahalsan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Specialist Sofia". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Innovatrek AB
(org.nr 559072-2905)
Barnängsgatan 21 (visa karta
)
116 49 STOCKHOLM Arbetsplats
Sofia Vårdcentral Jobbnummer
9546428