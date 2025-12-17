Omställningsrådgivare till Trygghetsfonden TSL i Uppsala län
2025-12-17
Vill du verka i ett samhällsviktigt uppdrag och ha en självständig ansvarsfylld roll där du får möjlighet att erbjuda ett framgångskoncept vid omställning på arbetsmarknaden? Då har du chansen att få göra skillnad på riktigt!
Trygghetsfonden TSL söker nu en omställningsrådgivare med huvudfokus Uppsala län.
Trygghetsfonden TSL är omställningsorganisationen för yrkesarbetare inom Svenskt Näringslivs och LO:s avtalsområde. Det innebär dels att vi stöttar personer som blir uppsagda eller avslutar en tidsbegränsad anställning till nytt jobb, dels att vi vägleder de som har en anställning att stärka sin framtida ställning på arbetsmarknaden. Vårt stöd omfattar 2 miljoner anställda i 80 000 företag.
Nu behöver vi stärka vårt team i Region Stockholm/ Uppsala med en omställningsrådgivare. Teamet består utöver dig i dag av en regional leveranschef och ytterligare tre rådgivare.
Om rollen
Som vår omställningsrådgivare startar och genomför du omställningsprojekt tillsammans med företag och fackförbund, i samband med varsel och uppsägningar. Geografiskt ansvarsområde är Region Stockholm som även innefattar Uppsala och Gotland.
Du koordinerar den första kontakten med uppsagda medarbetare och tillsammans med kollegor och våra samarbetspartners får du möjlighet att erbjuda dem att ta del av Trygghetsfonden TSL:s omställningsstöd.
Som vår ambassadör informerar du även proaktivt om våra erbjudanden, via resor och möten främst inom ditt geografiska ansvarsområde, men även vid enstaka tillfällen i andra delar av landet.
Trygghetsfonden TSL:s arbete bygger på lokal närvaro men bedrivs även i tätt samarbete över regionernas gränser. Publiceringsdatum2025-12-17Arbetsuppgifter
- Informera om Trygghetsfonden TSL och de tjänster och program vi erbjuder genom till exempel arbetsplatsbesök, mässdeltagande och telefonsamtal.
- Starta, koordinera, driva och ansvara för omställningsprojekt i samverkan med fackförbund och företag.
- Informera och ge råd för framtiden i en omställningssituation.
- Genomföra kartläggningssamtal med uppsagda- samt personer som avslutat en tidsbegränsad anställning, och inspirera dem till att ta del av Trygghetsfondens TSL:s stöd.
- Göra kvalitetsuppföljning av Trygghetsfonden TSL:s tjänster.
- Bidra till utvecklingen av Trygghetsfonden TSL:s verksamhet både lokalt och regionalt.
Vem vi söker
För att lyckas i rollen bör du ha eftergymnasial utbildning inom ett relevant område och erfarenhet av att stötta personer som saknar eller är på väg att bli av med sitt arbete. Du har erfarenhet av administrativt arbete, känner dig trygg i en koordinerande roll. Du har goda kunskaper inom samtalsmetodik och är van vid att bygga förtroendefulla relationer.
Vi ser gärna att du har god generell kunskap om arbetsmarknaden. Därutöver är det meriterande om du har goda kunskaper om den lokala utbildnings- och arbetsmarknaden samt förankring i det lokala näringslivet.
Tjänsten kräver goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift. En förutsättning för arbetet är körkort och tillgång till egen bil.
Vi ser gärna att du bor i Uppsala eller Enköping.
Det är viktigt att du trivs i en självständig, kommunikativ och ansvarsfylld roll. För dig är det viktigt med struktur, planering och att driva arbetet framåt. Att hantera parallella uppgifter och att den ena dagen inte är den andra lik ser du som stimulerande. Du motiveras av att vara en del av ett team och att nå framgång i ditt arbete genom dialog och relationer med andra människor.
Mer om Trygghetsfonden TSL
Trygghetsfonden TSL:s stöd underlättar strukturomvandlingen i samhället och stärker individens, företagens och Sveriges konkurrenskraft.
Hos oss får du bland annat...
- ett samhällsviktigt uppdrag där du bidrar till människor går vidare på arbetsmarknaden
- arbeta i en organisation som präglas av närvaro, förtroende och möjligheter
- möjlighet att själv påverka planeringen och hur arbetet läggs upp, med delvis hemarbete.www.tsl.se Kontaktperson för detta jobb
Har du frågor kring tjänsten, kontakta:
Rekryteringskonsult Maria Josefsson, AxÖ Consulting, 070 - 842 23 35.
(Semester 29 december t o m 5 januari. Åter i tjänst 7 januari.)
Urvalsprocessen sker löpande så ansök gärna så snart som möjligt, dock senast den 4 februari 2026.
Välkommen med din ansökan!
AxÖ Consulting AB har lång och gedigen erfarenhet från rekryterings- och konsultbranschen och har arbetat med såväl privat marknad som inom offentlig sektor. För mer information och ansökan besök www.axoconsulting.se.
Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via brev eller e-post.
Varmt välkommen med din ansökan. Ersättning
