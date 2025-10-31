Omsorgspersonal till kvällen i hemtjänsten - Åkersberga
Aleo Care AB / Undersköterskejobb / Österåker Visa alla undersköterskejobb i Österåker
2025-10-31
, Sigtuna
, Upplands Väsby
, Vallentuna
, Täby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Aleo Care AB i Österåker
, Vallentuna
, Täby
, Sollentuna
, Vaxholm
eller i hela Sverige
Är du en omsorgsfull och erfaren undersköterska eller vårdbiträde som vill vara en del av ett stöttande och professionellt team? Brinner du för att göra skillnad i människors vardag?
På Aleo erbjuder vi dig ett meningsfullt arbete inom hemtjänsten, där din kompetens och ditt engagemang inte bara förbättrar livet för våra kunder, utan också ger dig en arbetsmiljö där du får växa och känna stolthet.
Arbetsuppgifter - vad kommer du att göra?Som undersköterska eller vårdbiträde i hemtjänsten får du ett självständigt och varierat arbete där du gör skillnad varje dag. Du arbetar i kundernas egna hem och ger stöd utifrån deras behov och genomförandeplaner. Arbetsuppgifterna kan omfatta:
Personlig omvårdnad - Hjälp med personlig hygien, på- och avklädning samt tillsyn vid behov.
Praktiskt stöd - Hjälp med måltider, inköp och andra vardagliga sysslor.
Socialt stöd - Samtal, sällskap och trygghetsskapande närvaro.
Dokumentation - Noggrann dokumentation av genomförda insatser enligt biståndsbeslut och rutiner.
Trygghetslarm - snabbt bemöta akuta behov hos kunder som larmat. Vi arbetar på uppdrag av Österåkers kommun och ansvarar för både sedvanliga hemtjänstuppgifter och hantering av trygghetslarm mellan kl. 07.00 och 22.30. Det innebär ett omväxlande uppdrag med både planerade och mer akuta insatser.
Vem är du?Vi söker dig som har hjärtat på rätt ställe och trivs med att arbeta nära människor. För att passa hos oss ser vi gärna att du har följande egenskaper och kvalifikationer:
Utbildning - Det är meriterande om du är utbildad undersköterska och har erfarenhet av arbete inom hemtjänst.
Svenska i tal och skrift - Du behärskar svenska på en nivå som gör att du kan kommunicera tydligt och dokumentera professionellt.
B-körkort - Du är en trygg förare och van att köra bil i arbetet. (Krav)
Stresstålighet - Du hanterar pressade situationer med lugn, struktur och ansvar.
Självständighet - Du trivs med att arbeta självständigt och tar egna initiativ, men samarbetar också väl med kollegor.
Empati - Du har en genuin vilja att hjälpa andra och förstår vikten av att se till varje kunds individuella behov.
Kommunikativ förmåga - Du har lätt för att uttrycka dig, samarbeta och skapa goda relationer.
Flexibilitet - Du är lösningsorienterad och anpassar dig efter kundernas behov och verksamhetens krav.
Noggrannhet - Du är ansvarsfull och utför ditt arbete med hög kvalitet och omsorg om detaljer.
Arbetstider och sysselsättningsgrad Arbetstid: Kvällstid 15:30-22:30.
Tjänstgöring: Måndag till söndag enligt överenskommelse.
Sysselsättningsgrad: Varierande, beroende på dina önskemål och verksamhetens behov.
Utgångspunkt: Du utgår från vårt kontor i Åkersberga. Vi ser gärna att du bor i närheten för att underlätta resor till och från arbetet.
Vi tar ej emot ansökningar per mail. Publiceringsdatum2025-10-31Om företaget
Aleo Omsorg är ett familjeägt företag grundat 2017 och som bedriver hemtjänst i Täby, Vallentuna, Österåker, Vaxholm och Oxelösund. I dagsläget driver vi verksamhet inom områdena hemtjänst, boendestöd och hemservice.
Vi arbetar för en så hög personalkontinuitet som möjligt i vår planering. På kontoret har vi administrativ personal som planerar medarbetare och kunder i flera olika geografiska områden.
Våra medarbetare är undersköterskor och vårdbiträden. Vi har moderna miljövänliga el-hybridbilar, arbetskläder, friskvårdsbidrag och arbetar modernt med digitala system för arbetsscheman och kundinsatser. Vi har kollektivavtal med Fremia. Samtliga medarbetare är försäkrade under sin anställning och erbjuds tjänstepension.
Vi är ett rekommenderat företag via Reco för åren 2021-2025. Läs mer om vad just våra kunder säger om oss på Aleo - klicka här. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aleo Care AB
(org.nr 556943-3187), https://www.aleocare.se/ Arbetsplats
Aleo Omsorg Kontakt
Tuva Lindvall tuva@aleocare.se 0762302219 Jobbnummer
9584072