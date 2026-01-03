Omsorgspersonal till kvällar och varannan helg - Täby
Aleo Care AB / Undersköterskejobb / Täby Visa alla undersköterskejobb i Täby
2026-01-03
, Vallentuna
, Upplands Väsby
, Danderyd
, Sollentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Aleo Care AB i Täby
, Vallentuna
, Sollentuna
, Österåker
, Vaxholm
eller i hela Sverige
Vi söker dig som är en omsorgsfull och erfaren undersköterska eller vårdbiträde med ett varmt hjärta och stort engagemang. Som en del av Aleo Cares kvälls- och helgteam skapar du trygghet och närvaro när det behövs som mest.
Under kvällar och helger är ditt bemötande avgörande - du finns där för att lyssna, stötta och ge lugn i dagens mer sårbara stunder.
Hos oss får du ett meningsfullt arbete där din omtanke och kunskap verkligen gör skillnad, både för våra kunder och för dig själv.
Arbetsuppgifter - Vad kommer du att göra?
Som undersköterska/vårdbiträde i hemtjänsten kommer du att ha en central roll i våra kunders liv, och dina arbetsuppgifter kommer att variera beroende på varje individs behov. Här är exempel på vad du kan förvänta dig att arbeta med:
Personlig omvårdnad - hjälpa till med personlig hygien samt på- och avklädning.
Socialt stöd & samtal - ge sällskap, skapa trygghet och ge kunderna känslan av att inte vara ensamma.
Tillsyn & hjälp vid behov - vara ett stöd i att hantera olika situationer, exempelvis vid förflyttningar.
Praktiska uppgifter - hjälpa till med inköp, måltider och annat som kan underlätta kundens vardag.
Dokumentation - noggrant dokumentera det stöd och den omsorg du ger, i enlighet med biståndsbeslut och genomförandeplaner.
Vem är du?
För att passa hos oss ser vi att du har följande egenskaper och kvalifikationer:
Undersköterskeutbildning (meriterande) - du är utbildad och erfaren inom ditt område.
Flytande i svenska - du behärskar svenska både i tal och skrift och har förmågan att dokumentera på ett professionellt sätt.
B-körkort (KRAV) - du är en van bilförare och kan orientera dig på att bra sätt i trafiken för att kunna besöka våra kunder i deras hem.
Stresstålig & ansvarstagande - du hanterar pressade situationer med lugn, tar ansvar och fattar trygga beslut.
Självständig men samarbetsinriktad - du arbetar självständigt men kliver in som lagspelare när det behövs.
Empatisk & lyhörd - du har en genuin vilja att hjälpa och bemöter varje kund utifrån deras unika behov.
Kommunikativ - du kommunicerar tydligt och bygger ett gott samarbete med både kunder och kollegor.
Flexibel & lösningsorienterad - du anpassar dig lätt i en omväxlande miljö och hittar lösningar även när förutsättningarna ändras.
Noggrann & kvalitetsmedveten - du arbetar strukturerat och tar ansvar för att leverera trygg och högkvalitativ omsorg.
Tjänstgöring och arbetsperioder
Tjänstgöring: måndag - fredag samt varannan helg.Tjänstgöringsgrad: 70%Arbetstid: 16:00 - 22:00 (mån-fre) | 15.30-22.00 (lör-sön)Arbetsplats: Du utgår från vårt kontor i centrala Täby, och vi tror att du bor i närheten för att underlätta din pendling.
Vi tar ej emot ansökningar per mejl.Publiceringsdatum2026-01-03Om företaget
Vår vision är att vara Sveriges mest kundcentrerade vårdföretag. Arbeta för att människor ska leva ett självständigt liv utifrån sina behov och förutsättningar. Detta gör vi med Omsorg från hjärtat!
Aleo Omsorg är ett familjeägt företag grundat 2017 och som bedriver verksamheter i Täby, Vallentuna, Österåker, Vaxholm och Oxelösund. I dagsläget driver vi verksamhet inom områdena Hemtjänst, boendestöd och hemservice.
Vi arbetar för en så hög personalkontinuitet som möjligt i vår planering. På kontoret har vi administrativ personal som planerar medarbetare och kunder i flera olika geografiska områden.
Våra medarbetare är undersköterskor, vårdbiträden och servicepersonal. Vi har moderna miljövänliga el-hybridbilar, arbetskläder, friskvårdsbidrag och arbetar modernt med digitala system för arbetsscheman och kundinsatser. Vi har kollektivavtal via Fremia. Samtliga medarbetare är försäkrade under sin anställning och erbjuds tjänstepension.
Vi är ett rekommenderat företag via Reco för åren 2021-2025. Läs mer om vad just våra kunder säger om oss på Aleo - klicka här. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6909742-1772027". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Aleo Care AB
(org.nr 556943-3187), https://aleocare-1650395460.teamtailor.com
Åkerbyvägen 188 (visa karta
)
187 37 TÄBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Aleo Omsorg Jobbnummer
9668245