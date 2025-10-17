Omsorgspersonal till hemtjänsten för kvällsarbete - Vallentuna
Aleo Care AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Vallentuna Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Vallentuna
2025-10-17
, Täby
, Upplands Väsby
, Sollentuna
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Aleo Care AB i Vallentuna
, Täby
, Sollentuna
, Österåker
, Vaxholm
eller i hela Sverige
Är du en omsorgsfull och erfaren undersköterska som vill vara en del av ett stöttande och professionellt team? Brinner du för att göra skillnad i människors vardag? På Aleo erbjuder vi dig ett meningsfullt arbete inom hemtjänsten - där din kompetens och ditt engagemang inte bara förbättrar livet för våra kunder, utan också ger dig en arbetsmiljö där du får växa och känna stolthet.
Vem är du?
För att passa hos oss ser vi att du har följande egenskaper och kvalifikationer:
Undersköterskeutbildning - Du är utbildad och erfaren inom ditt område.
Flytande i svenska - Du behärskar svenska både i tal och skrift och har förmågan att dokumentera på ett professionellt sätt.
B-körkort - Du är en van bilförare och kan orientera dig på att bra sätt i trafiken för att kunna besöka våra kunder i deras hem.
Stresstålig, ansvarstagande och självständig - du hanterar pressade situationer med lugn och beslutsamhet, tar ansvar för dina arbetsuppgifter och trivs med att arbeta självständigt, men samarbetar gärna när det behövs.
Empatisk, lyhörd och kommunikativ - du har en genuin vilja att hjälpa, förstår att varje kund har sina egna behov och önskemål, och har lätt för att kommunicera och samarbeta med både kunder och kollegor.
Flexibel och lösningsorienterad - Du är van vid att arbeta i en miljö där ingen dag är det andra lik och har förmågan att anpassa dig efter kundernas behov.
Noggrann och ansvarsfull - Du har ett högt kvalitetsmedvetande och tar ansvar för ditt arbete och resultat.
Arbetsuppgifter - Vad kommer du att göra?
Som undersköterska i hemtjänsten kommer du att ha en central roll i våra kunders liv, och dina arbetsuppgifter kommer att variera beroende på varje individs behov. Här är exempel på vad du kan förväntas göra:
Personlig omvårdnad - Hjälpa till med personlig hygien samt på- och avklädning.
Socialt stöd och samtal - Skapa trygghet genom närvaro, samtal och omtanke.
Tillsyn och hjälp vid behov - Vara ett stöd vid t.ex. förflyttningar och andra situationer som kräver extra uppmärksamhet.
Praktiska uppgifter - Hjälpa till med inköp, måltider och annat som kan underlätta kundens vardag.
Dokumentation - Noggrant dokumentera det stöd och den omsorg du ger, i enlighet med biståndsbeslut och genomförandeplaner.
Tjänstgöring och arbetsperioder
Tjänstgöring: måndag - fredag. Arbetstid: 15:30 - 22:00. Arbetsplats: Du utgår från vårt kontor i Täby Kyrkby men arbetet sker inom Vallentuna kommun, och vi tror att du bor i närheten för att underlätta din pendling.
Vi tar ej emot ansökningar per mejl. Publiceringsdatum2025-10-17Om företaget
Vår vision är att vara Sveriges mest kundcentrerade vårdföretag. Arbeta för att människor ska leva ett självständigt liv utifrån sina behov och förutsättningar. Detta gör vi med Omsorg från hjärtat!
Aleo Omsorg är ett familjeägt företag grundat 2017 och som bedriver verksamheter i Täby, Vallentuna, Österåker, Vaxholm och Oxelösund. I dagsläget driver vi verksamhet inom områdena Hemtjänst, boendestöd och hemservice.
Vi arbetar för en så hög personalkontinuitet som möjligt i vår planering. På kontoret har vi administrativ personal som planerar medarbetare och kunder i flera olika geografiska områden.
Våra medarbetare är undersköterskor, vårdbiträden och servicepersonal. Vi har moderna miljövänliga el-hybridbilar, arbetskläder, friskvårdsbidrag och arbetar modernt med digitala system för arbetsscheman och kundinsatser. Vi har kollektivavtal via Fremia. Samtliga medarbetare är försäkrade under sin anställning och erbjuds tjänstepension.
Vi är ett rekommenderat företag via Reco för åren 2021-2025. Läs mer om vad just våra kunder säger om oss på Aleo - klicka här. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aleo Care AB
(org.nr 556943-3187), https://www.aleocare.se/ Arbetsplats
Aleo Omsorg Kontakt
Matilda Johansson matilda@aleocare.se 0762301802 Jobbnummer
9562616