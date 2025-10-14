Omsorgspersonal till Eveo hemtjänst i Strängnäs kommun
Eveo AB / Undersköterskejobb / Strängnäs Visa alla undersköterskejobb i Strängnäs
Eveo är ett hemtjänstbolag som med engagemang och kunskap försöker få till bästa möjliga omsorg för våra äldre. Med anledningen av att vi kommer att ta över driften av hemtjänst i vissa delar av Strängnäs från 28/1/2025 söker vi nu nya medarbetare i området.
Eveo grundades 2009 av släkt och vänner och har som verksamhetsidé att erbjuda trygg hemtjänst med hög kvalitet. Trygghet för kunderna söker vi genom hög personalkontinuitet och engagemang i utförandet. Vi är lätta att prata med.
Vi söker dig som tycker om att arbeta med äldre, kan arbeta självständigt och vi ser gärna att du minst skall ha 1400 poäng omvårdnadsämnen på gymnasienivå. Utöver det att du kan bra svenska (motsvarande svenska grund), har körkort och ett hjärta av guld.
Vi söker personal till dagskift, kvällar och helger. Vi lyssnar på hur du vill ha det och tillsammans sätter vi ihop ett grundschema som passar båda parter. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-13
Skriv Strängnäs i ämnesraden i din ansökan
E-post: jobb@eveo.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Strängnäs". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eveo AB
(org.nr 556778-1686) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Eveo Strängnäs Jobbnummer
9556262