Omsorgspersonal till Eveo hemtjänst i Stockholms innerstad

2026-02-19
Eveo hemtjänst grundades 2009 av släkt och vänner har som verksamhetsidé att erbjuda väl planerad personcentrerad hemtjänst. Målet är leverera kvalitet genom en hög personal- och insatskontinuitet. Vi kan även utföra språkligt anpassad hemtjänst där behoven finns.
Vi söker dig som tycker om att arbeta med äldre och kan arbeta självständigt. Vi ser gärna att du har minst skall 600 poäng omvårdnadsämnen på gymnasienivå, kan bra svenska (motsvarande svenska grund), har du körkort är det merit . Vi vill att gärna att du skall ha bred och gedigen erfarenhet från området. Om du kan flera språk är det meriterande.
Vi söker dig som tycker om att arbeta med äldre och kan arbeta självständigt på natten. Vi ser gärna att du har minst skall 600 poäng omvårdnadsämnen på gymnasienivå, kan bra svenska (motsvarande svenska grund), har du körkort är det merit . Vi vill att gärna att du skall ha bred och gedigen erfarenhet från området. Om du kan flera språk är det meriterande.
Du arbetar i hemtjänsten. Åker hem till kunder och hjälper dem med sådant de inte kan göra själva. Allt från hygien, stöd, natttillsyn m.m. Du dokumenterar enligt SOL och använder digitala tidmätningssystem för tidrapportering. Eveo har kollektivavtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-21
E-post: jobb@eveo.se Arbetsgivarens referens
