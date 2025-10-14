Omsorgspersonal Eveo Botkyrka & Huddinge
Eveo AB är ett innovativt hemtjänstbolag som arbetar enligt devisen att alla är olika.
Vi var en av de första privata utförarna som startade hemtjänst verksamhet i Botkyrka.
Eveo finns i Södertälje, Huddinge, Stockholm och Sollentuna. Och vi växer. Därför söker vi fler medarbetare.
Eveo grundades 2009 av släkt och vänner har som verksamhetsidé att erbjuda personcentrerad hemtjänst av hög kvalitet. Målet är leverera kvalitet genom en hög personalkontinuitet och personligt anpassad hemtjänst.
Om du vill bli en del av ett fantastiskt gäng medarbetare och samtidigt bidra till att äldre och funktionshindrade i Botkyrka och Huddinge får bra omsorg, sök jobb hos oss. Vi söker dig som tycker om att arbeta med äldre, kan arbeta självständigt och som brinner för att göra ett bra arbete. Vi ser gärna att du har 1350 poäng omvårdnadsämnen på gymnasienivå, kan bra svenska (motsvarande svenska grund). Om du även kan andra språk och har körkort är det meriterande. Vi söker personal för dag- och tjänstgöring varannan helg. Vi söker även kvällspersonal. Man utgår från kontoret i Flemmingsberg och kör runt till kunder och hjälper dem med sådant som de inte kan göra själva. Arbetet innefattar alla omsorgsmoment och ansvar för socialjournal samt tidrapportering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-13
E-post: jobb@eveo.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Botkyrka". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eveo AB
(org.nr 556778-1686), http://www.eveo.se Kontakt
Verksamhetschef
Sofie Hadi sofie.hadi@eveo.se Jobbnummer
